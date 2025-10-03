Burkina-Bougouriba-Patriotisme-Citoyenneté

Bougouriba/Dolo : La commune donne le top de départ des JEPPC 2025

Diébougou, 3 oct. 2025 (AIB)-La commune de Dolo a procédé, jeudi 2 octobre 2025, au lancement officiel de la 2e phase de l’édition 2025 des Journées Nationales d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne (JEPPC) à travers une montée solennelle des couleurs nationales et la lecture du message du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a appris l’AIB.

La cérémonie, présidée par le président de la Délégation spéciale de Dolo, Ilyassa OUEDRAOGO, a mobilisé les chefs de services déconcentrés, leurs collaborateurs, ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Dans son intervention, le préfet de Dolo a invité les populations et les travailleurs de la commune à s’approprier ces journées à travers les activités programmées dans chaque service et au niveau communal. « Il s’agit de manifester une fois de plus notre attachement à la mère patrie », a-t-il déclaré.

Parmi les activités retenues, figurent notamment les journées de salubrité, le port des habits traditionnels et la valorisation des mets locaux.

Cette deuxième phase des JEPPC, prévue pour durer deux semaines, prendra fin le 16 octobre 2025. Chaque service étatique est invité à dérouler des activités patriotiques conformément aux instructions de son ministère de tutelle.

Agence d’Information du Burkina

KMG/ata