Burkina-Bougouriba-Sport-Maracana-Finale

Bougouriba : Diéburo remporte la 15e édition du tournoi “Tiankoura Vacances foot”

Diébougou, 20 sept. 2025 (AIB) – L’équipe de Diéburo a dominé celle de Bombara (3–0) le jeudi 18 septembre 2025 sur le terrain de l’école primaire publique de Tiankoura, s’adjugeant ainsi la 15e édition du tournoi maracana « Tiankoura Vacances foot ».

Dès la 3e minute, Ollo Kimpè a ouvert le score pour Diéburo, avant qu’un auto-goal de Bombara à la 7e minute ne vienne aggraver le tableau. Au retour de la pause, Tô Tioyé a enfoncé le clou (17e minute), scellant la victoire de Diéburo. La rencontre, disputée en deux mi-temps de 15 minutes, a tenu toutes ses promesses sous les regards du parrain Ollo Sylas Poda, de l’inspecteur Sami Tiolé de la CEB de Tiankoura et d’un public sportif admiratif.

Grâce à ce succès, Diéburo est reparti avec un trophée, un jeu de maillots, un ballon et une enveloppe de 35 000 FCFA. Le finaliste malheureux Bombara a reçu un jeu de maillots, un ballon et 25 000 FCFA. Les 3e et 4e places ont été gratifiées respectivement d’un ballon et 20 000 FCFA, puis d’un ballon et 15 000 FCFA.

Promoteur de la compétition et directeur de l’école primaire publique de Tiankoura, Koko Hien s’est dit satisfait du déroulement du tournoi : « Nous organisons ce tournoi dans le but de favoriser la cohésion entre la jeunesse et d’occuper sainement les vacanciers. Nous voulons faire comprendre à la jeunesse la nécessité de renforcer la fraternité », a-t-il confié.

Lancés le 18 août dernier, les 15 matchs de la compétition ont réuni 15 équipes pour un total de 12 buts inscrits.

« C’est Tiankoura qui gagne après tout », a conclu M. Hien, donnant déjà rendez-vous pour la 16e édition.

Agence d’Information du Burkina

KMG / ATA