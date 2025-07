BURKINA – GNAGNA- SPORT – TOURNOI MARACANA

Bogandé : Le FC Blacks Stars remporte la grande finale du tournoi Maracana pour la paix « Yanduama »

Bogandé, 26 juillet 2025 (AIB) – Le FC Blacks Stars de Bantia a remporté, le samedi 26 juillet 2025, la grande finale de la première édition du tournoi Maracana pour la paix « Yanduama », organisée par l’Association sportive de la justice de Bogandé.

Initiée par le personnel du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Bogandé et de la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC), cette compétition vise à promouvoir la paix, la cohésion sociale et le vivre-ensemble à travers le sport.

Patronnée par le président du Tribunal de grande instance de Bogandé, le magistrat Yempabou Onadja, et parrainée par le directeur de la MAC de Bogandé, la finale a mis aux prises deux formations de Bantia : le FC Blacks Stars et le FC Légende.

Au terme du temps réglementaire, les deux équipes n’ont pu se départager. Il a fallu recourir à la séance des tirs au but, à l’issue de laquelle le FC Blacks Stars s’est imposé par 1 but à 0. L’équipe victorieuse a reçu le trophée, une enveloppe de 50 000 F CFA ainsi qu’un ballon. Les autres équipes participantes, le meilleur buteur et gardien, ainsi que l’équipe fair-play, ont également été récompensés.

Prenant la parole, le président du TGI de Bogandé a salué l’esprit de fraternité ayant marqué la compétition. Il a exhorté les populations à cultiver la paix et la solidarité, non seulement sur le terrain, mais également dans la vie quotidienne.

De son côté, l’Inspecteur de sécurité pénitentiaire Madi Dabilgou, directeur de la MAC de Bogandé et parrain de l’édition, s’est réjoui du bon déroulement du tournoi et a réaffirmé sa disponibilité à soutenir toute initiative favorisant la paix et le vivre-ensemble.

Présent à la cérémonie, le préfet et président de la délégation spéciale communale de Bogandé, Taugolo Paré, a rappelé que le sport est un facteur de santé et d’unité. Il a invité les habitants à faire de la paix une culture permanente.

La grande finale a également enregistré la participation remarquée de Sa Majesté Yempaabou Lankoandé, chef du canton de Bogandé, dont la présence a été vivement saluée par les organisateurs et les populations. Par son implication, l’autorité coutumière a réaffirmé l’importance du sport comme vecteur de cohésion sociale et de dialogue intercommunautaire.

Le président du comité d’organisation, Maitre Samuel Wentoin Komdaogo, s’est dit pleinement satisfait du bon déroulement de l’ensemble du tournoi. Il a salué l’engagement des équipes participantes, le soutien des autorités administratives, coutumières et judiciaires, ainsi que l’enthousiasme du public. Pour lui, cette première édition a posé les bases d’un événement sportif majeur au service de la paix dans la Gnagna.

Cette première édition du tournoi « Yanduama », du nom d’un mot en gulmantchéma qui signifie « paix », aura tenu toutes ses promesses, selon les organisateurs qui espèrent en faire un rendez-vous annuel au service de la cohésion sociale dans la province de la Gnagna.

Agence d’Information du Burkina