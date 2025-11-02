Bogandé : La 65ᵉ bougie des Forces armées nationales célébrée dans un esprit de service et de solidarité

Bogandé, 1er nov. 2025 (AIB)-Les Forces de défense et de sécurité (FDS) de la Gnagna ont célébré, le samedi 1er novembre 2025 à Bogandé, le 65ᵉ anniversaire des Forces armées nationales à travers une série d’activités citoyennes et sanitaires. Cette commémoration a été placée sous le signe du dévouement, du civisme et de la proximité avec les populations.

Très tôt dans la matinée du vendredi 31 octobre 2025, les hommes en treillis, accompagnés de volontaires civils, ont investi les principales artères de la ville pour une vaste opération de salubrité, allant de la devanture du service de la Police nationale jusqu’aux abords du marché central. Balais et râteaux en main, ils ont comblé les nids-de-poule sur la route nationale n°18 à l’aide de tricycles chargés de sable, offrant ainsi un bel exemple de civisme et d’engagement communautaire.

Dans la même dynamique, une opération de collecte de sang et de dépistage volontaire des hépatites a été organisée le jour même de l’anniversaire, le 1er novembre. Selon le bilan communiqué par le service du laboratoire du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Bogandé, 78 poches de sang ont été collectées, tous groupes et rhésus confondus. Par ailleurs, 97 tests rapides (TDR) de dépistage des hépatites ont été réalisés, permettant aux participants de connaître gratuitement leur statut sérologique.

Tout au long de cette campagne, la prévention sanitaire n’a pas été en reste : 720 préservatifs ont été distribués au public, témoignant de la volonté des FDS d’allier santé publique et sécurité humaine.

Le commandant Lynx du Bataillon d’intervention rapide (BIR) n°19, visiblement satisfait, a salué « l’implication des autorités administratives et la mobilisation des populations » autour de cette commémoration. Pour lui, cette journée prouve que « la défense nationale est une affaire de tous ». Il a également exprimé sa reconnaissance aux groupes d’autodéfense Koglweogo pour leur participation active à la sécurisation des localités.

Le Haut-commissaire de la province de la Gnagna, Jean Baptiste Béogo, a, pour sa part, félicité les FDS pour leur professionnalisme et leur ouverture envers les civils. Il leur a souhaité un joyeux anniversaire tout en implorant la protection divine sur l’ensemble des forces combattantes. Il a également exhorté les populations et les FDS à une franche collaboration pour une lutte efficace contre le terrorisme dans la province.

Au-delà de la symbolique, cette 65ᵉ commémoration des Forces armées nationales à Bogandé aura été un moment d’unité, de solidarité et d’engagement collectif. Dans un contexte sécuritaire encore éprouvant, les FDS ont rappelé, par leurs actes, que servir la Nation va bien au-delà du port de l’uniforme : c’est aussi protéger la vie, la santé et la dignité des citoyens.

Les autorités ont, à cette occasion, visité le Centre médical militaire, situé dans l’enceinte de l’ancienne base du GUMI, ouvert le lundi 27 octobre 2025 au profit des populations, des FDS et des VDP. Ce centre offre divers services de soins aux malades.

Agence d’Information du Burkina