‎

‎Bogandé : Des commerçants soutiennent les forces de défense et de sécurité dans l’effort de paix

‎

‎Bogandé, 14 oct. 2025 (AIB) – Les commerçants et transporteurs de Bogandé ont offert, le lundi 13 octobre 2025, des vivres, de l’huile et de l’eau minérale en signe de solidarité et d’encouragement à l’endroit des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). La remise symbolique des dons a été présidée par le président de la Délégation spéciale communale de Bogandé, M. Taugolo Paré, en présence des bénéficiaires.

‎

‎Les commerçants, transporteurs et opérateurs économiques de Bogandé ont, une fois de plus, fait parler leur cœur en soutenant l’effort de paix. En effet, les FDS et les VDP ont bénéficié du soutien de deux donateurs.

‎

‎Le premier don, composé de 60 sacs de riz de 25 kg et de 5 bidons d’huile de 20 litres, a été remis aux VDP, tandis que 5 sacs de riz de 50 kg et 1 bidon d’huile de 20 litres ont été offerts aux Koglweogo de la commune. Ce geste est l’œuvre des commerçants et transporteurs de Bogandé.

‎

‎Le second don provient du promoteur de l’eau minérale O’Bogandé, qui a offert 76 paquets d’eau répartis entre le BIR 19, le Commissariat central de police et les VDP. Sur place, un transporteur a également offert 20 000 F CFA pour l’achat de condiments destinés aux VDP.

‎

‎En recevant les dons, le PDS Taugolo Paré a salué la générosité des donateurs, qu’il a qualifiés de patriotes engagés pour la paix. Il les a invités à continuer de garder les forces combattantes dans leurs prières et a exhorté les bénéficiaires à une gestion rationnelle des vivres reçus.

‎

‎« Grâce aux forces de défense et de sécurité et aux VDP, nous tenons le coup et nous avançons. Ces dons viennent renforcer notre résilience commune », a-t-il déclaré.

‎

‎Les bénéficiaires ont, à leur tour, exprimé leur profonde reconnaissance envers les donateurs.

‎Le représentant du BIR 19 a indiqué que ce geste leur rappelle qu’ils ne sont « pas orphelins », mais qu’ils peuvent compter sur une population solidaire et reconnaissante.

‎

‎Même son de cloche du côté de la police : « Nous sommes satisfaits de voir les populations se mobiliser autour de nous », a déclaré le commissaire central de police de Bogandé.

‎

‎Le responsable des Koglweogo a, pour sa part, salué l’initiative qu’il qualifie de « grande chance » et a réaffirmé la disponibilité de son groupe à toujours répondre présent pour la sécurité des populations.

‎

‎En retour, les bénéficiaires ont promis de redoubler d’efforts dans leurs missions de sécurisation, convaincus que la paix et la cohésion reposent sur une responsabilité collective.

‎

‎Agence d’Information du Burkina (AIB)

‎