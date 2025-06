Bobo-Dioulasso : Le ministre Boubakar Savadogo échange avec les futurs bacheliers sur l’immersion patriotique obligatoire

Bobo-Dioulasso, 13 juin 2025 (AIB)-Le ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Boubakar Savadogo, a rencontré vendredi à Bobo-Dioulasso les élèves des classes de terminale afin de leur expliquer les objectifs et les modalités de l’immersion patriotique obligatoire, récemment instituée par décret.

C’est dans une salle comble que le ministre Savadogo et ses collaborateurs ont échangé pendant plus de trois heures avec les élèves venus de plusieurs établissements secondaires de la ville de Sya. Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre des actions d’information et de sensibilisation sur cette nouvelle disposition adoptée en Conseil des ministres le 2 mai 2025.

« Nous sommes dans une phase d’explication et de sensibilisation sur le contenu et les valeurs que porte cette immersion patriotique obligatoire », a précisé le ministre.

Selon lui, cette mesure vise à accompagner les élèves en fin de cycle dans leur compréhension des enjeux nationaux actuels et futurs.

Pour cette première année de mise en œuvre, seuls les bacheliers seront concernés, en raison des délais restreints liés à la fin de l’année scolaire. À terme, l’initiative s’étendra aux lauréats du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC), du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) et du Brevet d’Études Professionnelles (BEP).

Le ministre Savadogo a expliqué que l’immersion durera un mois et comportera à la fois des activités physiques et l’enseignement de six grands modules.

Ces modules aborderont, entre autres, l’histoire du Burkina Faso, la construction nationale, la géopolitique, les enjeux liés à l’emploi, ainsi que les moyens d’engagement des jeunes dans le développement du pays.

« Il est essentiel que notre jeunesse comprenne que la construction du pays est une responsabilité partagée. Beaucoup sont encore trop tournés vers l’instantané, sans réelle projection sur l’avenir », a-t-il déploré.

Et d’ajouter : « Ne pas comprendre les défis du pays retarde l’engagement effectif de nos futurs cadres et décideurs. Il faut inverser cette tendance

À l’issue des échanges, le ministre s’est dit satisfait de la qualité des interactions avec les élèves. « Je repars convaincu que le message est passé et que de nombreux jeunes sont repartis plus éclairés et motivés », a-t-il déclaré.

Gladys Sawadogo, élève au Collège Sainte-Marie de Tounouma, a salué l’initiative. Pour elle, l’immersion patriotique ne vise pas à préparer les élèves à aller au front, mais plutôt à en faire des citoyens responsables, capables de contribuer activement à l’essor du Burkina Faso.

« Ce n’est pas une punition, mais une opportunité. Nous devons nous approprier cette formation qui fera de nous les bâtisseurs de demain », a-t-elle lancé à ses camarades.

Le ministre a enfin tenu à rassurer les parents d’élèves : « L’immersion patriotique est certes une nouveauté, mais elle ne comporte rien de dangereux pour leurs enfants. Au contraire, ils constateront un changement positif dans leur comportement et leur vision. »

Il a exhorté les élèves à s’impliquer pleinement dans le programme. « Il ne faut pas perdre ce mois inutilement. Leur engagement est essentiel pour saisir toute la portée de cette formation. Et je suis convaincu que beaucoup demanderont à y participer de nouveau les années suivantes », a-t-il conclu.

Agence d’Information du Burkina

FS/nn/ata