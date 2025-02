Bientôt une commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et le Tchad

Ouagadougou, 22 fév. 2025(AIB)- Les Présidents Ibrahim Traoré et Mahamat Deby Idriss Itno ont jugé samedi, nécessaire et urgente, de tenir dans les meilleurs délais, la commission mixte de coopération en vue de renforcer le cadre de coopération entre le Burkina Faso et la République du Tchad.

Agence d’information du Burkina