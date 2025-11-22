Burkina-Bazèga-Sécurité-Trafic-Enfants

Bazèga/Trafic d’enfants: Un réseau démantelé par la Police nationale dans la commune de Kayao

Kombissiri, 21 novembre 2025 (AIB) – Les éléments du Commissariat de police du district de Kayao dans la province du Bazèga (région du Nazinon) ont mis la main le lundi 17 novembre dernier sur un réseau de trafic d’enfants dans la zone grâce à la collaboration et la vigilance de la population, a appris l’AIB.

Les agents du commissariat de police de district de la commune de Kayao dans la province du Bazèga ont démantelé un réseau de trafic d’enfants dont l’âge est compris entre 11 et 15 ans.

De sources locales, c’est depuis le vendredi 14 novembre 2025 qu’une alerte a été lancée pour la disparition de 7 élèves âgés de 11 à 15 ans, après plus de 3 jours de recherches infructueuses dans plusieurs localités.

Toujours selon ces mêmes sources, pendant que les parents étaient à la recherche de leurs progénitures dans d’autres localités, ces 7 enfants étaient logés dans une ferme à Kayao.

Ces enfants étaient séquestrés psychologiquement dans cette ferme avec des promesses de leurs ravisseurs, d’une vie meilleure après leurs séjours dans un site d’or artisanal.

Toujours selon nos sources, les trafiquants ont promis à chaque enfant une moto »SATRIA » et une somme d’un million de francs FCFA.

Leur mode de recrutement consistait à cibler les enfants et identifier leurs établissements afin de passer par des manœuvres pour les attirer, a précisé nos sources. Ces enfants ont été ensuite rassemblés un jour de classe à l’insu des enseignants et de leurs parents dans la ferme, en attendant de les exfiltrer hors de la commune pour une destination dans les sites d’orpaillage.

Tôt le matin du lundi 17 novembre 2025, alors que les ravisseurs tentaient de rejoindre la gare routière de Kokologo avec les enfants, ils ont été interpellés dans un village frontalier avec la commune de Kokologo (province du Boulkiemdé) et conduits au commissariat de police de district de Kayao grâce à la vigilance de la population.

Les ravisseurs pris dans le filet, croupissent désormais dans les geôles de la maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou et les enfants remis à leurs parents.

Agence d’information du bqurkina

