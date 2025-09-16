Burkina-Bazèga-Éducation-Rentrée-Administrative

Bazèga : Le DPEPPNF vérifie l’effectivité de la rentrée administrative

Kombissiri, 16 septembre 2025 (AIB) Le directeur provincial en charge de l’éducation de base du Bazèga, Claude Ouédraogo, a entrepris une tournée de supervision le 15 septembre 2025, jour de la rentrée administrative scolaire dans certaines écoles de la province. L’objectif est d’encourager et d’apporter des conseils aux enseignants pour une année scolaire 2025-2026 réussie.

Lundi 15 septembre 2025, premier jour de la rentrée administrative sur toute l’étendue du Burkina Faso de l’année scolaire 2025-2026.

Au niveau de la province du Bazèga dans la région du Nazinon, le directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF), Claude Ouédraogo, a entamé une tournée de supervision dans certaines écoles.

L’objectif selon le directeur provincial, est de s’assurer de l’effectivité de la présence des enseignants à leurs postes de travail, de les encourager et surtout d’échanger sur les nouvelles réformes du système éducatif opérées par le ministère de l’enseignement de base, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MEBAPLN) pour une année scolaire réussie.

Pour ce premier jour de tournée, le DPEPPNF s’est rendu dans les écoles de Tanghin, Saponé marché »A » dans la commune de Saponé, Ipelcé centre »A », Sandeba dans la commune de Ipelcé et Doulougou centre »A » dans la commune de Doulougou.

À toutes ces étapes, M. Ouédraogo a félicité́ les enseignants des écoles visitées pour leur présence effective pour ce premier jour de la rentrée administrative.

Dans ses échanges avec les personnels des écoles, le directeur provincial a félicité́ l’ensemble des acteurs pour les résultats obtenus l’année scolaire écoulée. Tout en invitant chaque acteur à redoubler d’efforts pour l’atteinte du taux de 95% fixé dans la région, Claude Ouédraogo, a prodigué des conseils à ses collaborateurs.

« Avant d’entamer avec sérénité la rentrée scolaire pédagogique très, mettez à profit cette période de la rentrée administrative pour apprêter tout ce qui est administratif en établissant un chronogramme d’activités bien défini », s’est-il adressé aux enseignants.

Aussi, il s’est appesanti sur les nouvelles réformes entreprises par le MEBAPLN pour une éducation de qualité.

Ces réformes concernent notamment la mise en place du Conseil d’école, l’introduction des langues nationales dans l’enseignement, de l’anglais à partir du CE1, l’initiation aux métiers, aux TIC (techniques de l’information et de la communication), la cantine endogène, l’introduction des langues nationales entre autres.

Ces réformes selon le directeur provincial vise l’adaptation de l’enseignement aux réalités politico-socio-économique du Burkina Faso.

Pour une mise en œuvre réussie de ces réformes, Claude Ouédraogo a invité les enseignants à être des VDP (volontaires pour la défense de la patrie) de l’éducation et à s’engager dans un esprit de révolution progressiste populaire pour une éducation de qualité au profit des enfants.

M. Ouédraogo était assisté par endroits des responsables des circonscriptions d’éducation de base des écoles visitées.

Cette tournée de supervision a permis d’apporter des éclaircissements suite aux difficultés et aux attentes des enseignants qui n’ont pas manqué de témoigner leur satisfaction pour la visite de leur supérieur et les conseils reçus.

Selon le DPEPPNF du Bazèga, la tournée de supervision va se poursuivre dans des écoles des autres communes de la province, notamment Gaongo, Toécé, Kombissiri et Kayao.

La rentrée scolaire pédagogique au Burkina Faso est prévue pour le 1er octobre 2025.

