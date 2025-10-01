Burkina/Bazèga-Environnement-Journée-Salubrité

Bazèga/Journée de salubrité : Les agents des structures éducatives assainissent leur milieu de travail

Kombissiri, 30 septembre 2025 (AIB) – Les agents de la direction provinciale et des autres structures administratives en charge de l’éducation de base du Bazèga ont procédé à l’assainissement de leurs cadres de travail, le lundi 29 septembre 2025. Cette journée de salubrité vise à rendre l’environnement de travail sain et propre.

Le lundi 29 septembre 2025 est la date choisie par le directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Bazèga, Claude Ouédraogo, pour la journée de salubrité au sein des différents structures administratives de l’éducation sur toute l’étendue de la province.

Cette journée concerne les services internes de la direction provinciale de l’éducation préscolaire primaire et non formelle (DPEPPNF) et des huit circonscriptions d’éducation de base (CEB) de la province.

Selon M. Ouédraogo, l’objectif de la journée vise à promouvoir l’hygiène et la propreté, sensibiliser tous les acteurs de l’éducation à l’importance d’un environnement sain et propre tout en renforçant les liens entre les différents services et partenaires.

Pour marquer cette journée d’une pierre blanche, les agents de la DPEPPNF du Bazèga à Kombissiri se sont fortement mobilisés.

Munis de leurs outils de nettoyage dans une ambiance bon enfant, ces agents se sont investis pour le désherbage au sein de la direction rendant le cadre bien assaini.

Pour le directeur provincial, cette activité s’inscrit dans le cadre de l’engagement continu du ministère en charge de l’enseignement de base face aux enjeux environnementaux pour une amélioration de l’environnement éducatif et de la promotion de la santé au sein des structures éducatives.

Le DPEPPNF du Bazèga Claude Ouédraogo a félicité et remercié ses collaborateurs pour leur mobilisation à cette journée qui rend agréable le cadre de la direction.

Plus qu’un acte citoyen, cette journée vient accompagner l’initiative présidentielle pour une éducation de qualité, a-t-il indiqué.

Agence d’information du Burkina

