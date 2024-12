Burkina-Bazèga-Sécurité- EffortDePaix

Bazèga : Des ressortissants de Ipelcé offrent 18 motos et 602 000 F CFA aux VDP

Kombissiri, 22 déc. 2024 (AIB)- Les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) de la commune d’Ipelcé ont reçu, le samedi 21 décembre 2024, 18 motos et 602 000 F CFA destinés au carburant. Ce don, fruit des contributions des ressortissants de la commune, s’inscrit dans le cadre de l’opération « Un village, au moins une moto ».

Depuis plusieurs années, le Burkina Faso fait face à une crise sécuritaire sans précédent. Cette situation a suscité une forte mobilisation des Burkinabè à travers tout le pays, dans le but d’accompagner les autorités et de soutenir les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ainsi que les VDP dans leurs efforts de reconquête et de sécurisation du territoire.

C’est dans cette dynamique que les ressortissants de la commune d’Ipelcé, située dans la province du Bazèga, région du Centre-Sud, et leurs partenaires ont mobilisé 18 motos et la somme de 602 000 F CFA au profit des VDP locaux, en guise de contribution à l’effort de paix.

Ce don s’inscrit dans l’initiative de l’opération dénommée « Un village, au moins une moto », organisée par la Délégation spéciale de la commune.

Selon Émeline Kiemtoré/Bonkoungou, présidente de la Délégation spéciale de la commune d’Ipelcé, cette initiative répond à l’appel des plus hautes autorités du pays, invitant les communes à encourager et soutenir les VDP pour le travail remarquable qu’ils accomplissent sur le terrain.

Cette démarche, qui a reçu l’assentiment des ressortissants et des partenaires d’Ipelcé, a permis la remise de 18 motos et de 602 000 F CFA destinés au carburant, dont 500 000 F CFA issus du budget communal.

Cet acte d’engagement et de détermination, selon Mme Kiemtoré, contribuera à renforcer la lutte contre l’insécurité et à galvaniser les FDS et les VDP pour la reconquête totale du territoire national.

Pour sa part, le gouverneur de la région du Centre-Sud, Yvette Nacoulma/Sanou, qui a présidé la cérémonie officielle de remise des contributions, a salué cet élan de solidarité.

Elle a estimé que ce don témoigne de l’adhésion des populations à la nouvelle dynamique de libération totale du territoire national, insufflée par le président du Faso, chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré.

Mme Nacoulma a exprimé sa gratitude et celle du gouvernement aux forces vives, aux partenaires et aux ressortissants des 13 villages de la commune d’Ipelcé, qui, selon elle, « ont fait preuve de patriotisme à travers des contributions volontaires ».

La cérémonie a débuté par une minute de silence en hommage aux FDS et aux VDP tombés dans la lutte pour la libération du pays.

Agence d’information du Burkina

TPT/ata