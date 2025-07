Bam : Dignus et Christian Aid contribuent à la réinsertion réussie de populations retournées dans deux villages de Kongoussi

Kongoussi, 15 juillet 2025 (AIB)-Le projet d’appui à la réinstallation et au renforcement de la résilience des populations retournées, mis en œuvre par l’association Dignus avec l’appui financier de l’ONG Christian Aid, a permis à une centaine de ménages des villages de Tanguièma et Darigma (commune de Kongoussi) de retrouver espoir à travers des activités agro-pastorales et de cohésion sociale.

Clôturé le 14 juillet 2025 à Kongoussi, le projet, lancé en novembre 2024, a été financé à hauteur de 35 millions de FCFA et a touché directement plus de 1 500 personnes.

Il a facilité l’accès à des semences améliorées, des intrants agricoles, des chèvres, ainsi qu’à des formations en techniques agricoles et en saponification pour les femmes.

Une dizaine de personnes vivant avec un handicap ont également bénéficié d’un appui pour la construction de nouvelles maisons.

« Dans les deux villages, nous avons pu former 40 femmes en techniques d’élevage et leur remettre des caprins, former 40 autres en techniques de production maraîchère et les doter d’intrants, apporter un appui en semences améliorées à 80 femmes, former et équiper 10 femmes en saponification, et doter 10 ménages de kits abris. Nous avons aussi mis en place deux plans d’action villageois de promotion de la cohésion sociale, accompagnés d’émissions radiophoniques. À l’écoute des témoignages des bénéficiaires, je peux affirmer que le bilan est très satisfaisant », a déclaré Saïdou Consimbo, président du conseil d’administration de Dignus.

Balguissa Kinda, bénéficiaire à Darigma, a souligné les impacts concrets du projet : « Nous avons reçu des chèvres, des intrants et appris des techniques agricoles. Cela va nous permettre de produire et de subvenir à nos besoins. Nous disons un grand merci à Dignus et à son partenaire », a-t-elle souligné.

Même satisfaction du côté des autorités municipales de Kongoussi. Le secrétaire général de la mairie, Sayouba Ouédraogo, a salué une initiative louable et appelé à l’extension du projet à tous les villages retournés de la commune. Il a exhorté les partenaires à poursuivre leurs efforts pour permettre aux populations de s’auto-prendre en charge.

Le président du Comité technique d’appui (PCTA) de l’association Dignus, Pasteur Tegwendé Léonard Kinda, a expliqué qu’à travers ce projet, Dignus et Christian Aid, membres de l’Alliance ACT, démontrent leur engagement en faveur d’un relèvement durable, alliant sécurité alimentaire, autonomisation économique et cohésion sociale.

Agence d’information du Burkina