Bam/Coutume : Le Naaba Koanga implore la paix et la cohésion lors du Mɔskiugou à Zandkom

Kongoussi, 1er déc. 2025 (AIB)-Le Naaba Koanga, Dima de Rissiam, a élevé des prières pour la paix au Burkina Faso et pour une cohésion exemplaire au sein des communautés, lors de la célébration du Mɔskiugou tenue samedi 29 novembre 2025 à Zandkom( Sabcé) et qui marque la fin des récoltes.

La cérémonie a été marquée par les rituels du Kitɔsé et du Kinõdo et s’est déroulée dans le strict respect des formalités coutumières et s’est de plusieurs chefs coutumiers de haut rang. Parmi eux, Sa Majesté El Hadi Ibrahima Daawa Soumah, Roi et Chef coutumier de la république de Guinée-Conakry.

Les autorités du Rissiam ont salué l’initiative du 1er Roi et Chef coutumier de la République de Guinée, Sa Majesté El Hadi Ibrahima Daawa Soumah, qui a proposé l’établissement d’un protocole d’accord entre le Rissiam et Conakry afin de renforcer la coopération culturelle et traditionnelle.

« Je suis venu rencontrer mon frère et ami, le Naaba Koanga, pour que nous partagions nos expériences coutumières. C’est pourquoi j’ai demandé un protocole d’accord entre nos deux royaumes », a déclaré le souverain guinéen, accueilli pour la circonstance avec beaucoup d’honneur par les populations et les notabilités du Rissiam.

Outre Sa Majesté Soumah, plusieurs chefs coutumiers de renom, dont le Naaba Sigri de Saponé et le Bazoulé Naaba, ont pris part à la célébration.

Le porte-parole du Dima, le Keog Naaba, a rappelé que le Mɔskiugou est un moment essentiel pour consolider l’unité et honorer les ancêtres au sein du royaume de Rissiam.

Agence d’Information du Burkina

AR/ata