Burkina/Balé-CERFI-Formation-Cohésion-Sociale

Balé : Le CERFI forme des ambassadeurs pour la cohésion sociale et le vivre ensemble

Boromo, le 22 septembre 2025(AIB) – Le Cercle d’études, de recherches et de formation islamiques (CERFI) a organisé, du 17 au 20 septembre 2025, à Boromo une session de formation des responsables, imams et prédicateurs sur la cohésion sociale et le vivre ensemble selon les enseignements de l’islam. Cet atelier s’inscrit dans le cadre des activités de son projet de résilience dénommé « Djama Béog Néré ». La cérémonie d’ouverture a été présidée par le haut-commissaire de la province des Balé, Martin Bako.

Le projet « Djama Beog Néré » qui signifie « un avenir meilleur pour tous » comprend plusieurs composantes. Le volet dialogue intercommunautaire est mis en œuvre par le CERFI.

Dans ce cadre, des imams et prédicateurs de plusieurs localités du pays dont Boromo ont bénéficié d’un renforcement de capacité sur des thématiques majeurs favorables à la paix et le vivre ensemble. Durant trois jours, les leaders religieux, les formateurs et l’équipe du CERFI ont mutualisé leur compréhension sur la prévention de l’extrémisme violent et le vivre ensemble, l’implication des composantes de la communauté dans la diffusion des valeurs islamiques de tolérance et de solidarité.

A l’issu de cet atelier, les imams et prédicateurs devraient être désormais des ambassadeurs de la paix dans leurs communautés en diffusant des valeurs de paix, de cohésion sociale, le rejet de l’extrémisme violent et des discours haineux et à promouvoir le respect des droits humains, selon les enseignements de l’islam pendant des cérémonies religieuses, dans les mosquées et partout où besoin sera.

Selon le coordonnateur du projet, Kadré Sawadogo, « notre pays fait face à de multiples défis qui ne sont pas insurmontables si nous nous appuyons sur nos valeurs fondamentales aussi bien traditionnelles que religieuses ». Pour ce faire, la communauté musulmane, s’est engagée dans bien d’actions et initiatives en particulier à travers ce projet.

Les autorités administratives présentes à l’ouverture des travaux ont traduit leur satisfaction au CERFI à faire du pays une nation paisible mais surtout pour la prise en compte de la ville de Boromo.

Selon le haut-commissaire de la province, Martin Bako, les imams et prédicateurs sont des leaders d’opinion et leur contribution pour la paix n’est pas négligeable, s’ils sont mieux outillés.

Ce projet attaque les maux qui minent la société et le CERFI par ces modules joue sa participation avec des réponses appropriées.

L’autorité a également invité les imams et prêcheurs, à la sortie de cette formation à jouer le rôle qui est le leur afin de débarrasser le Burkina des stigmates de l’extrémisme violent et des discours haineux.

Le projet « Djama Béog Néré » bénéficie du soutien technique et financier de l’union des religieux et coutumiers du Burkina pour la promotion de la santé et du développement (URCB/SB).

Agence d’Information du Burkina

OM/dnk-ata