Burkina/Balé-Funérailles-Ancien-Président-Assemblée-Nationale

Balé : L’ancien président de l’assemblée nationale, Bongnéssan Arsène YE, honoré de grandes funérailles traditionnelles

Boromo, le 16 mai 2025 (AIB) – Les grandes funérailles traditionnelles mettant fin à la période de deuil familial de l’ancien président de l’assemblée nationale, le médecin colonel major Arsène Bongnessan YE, se sont déroulées du 10 au 11 mai 2025 à Bagassi. Les célébrations ont été marquées par des rites funéraires, des danses traditionnelles de plusieurs communautés et des témoignages émouvants d’amis, d’anciens collaborateurs, de compagnons politiques et de la famille sur la vie du regretté.

Un an après le décès de l’ancien homme d’état et politique, Bongnéssan Arène YE, de grandes funérailles traditionnelles en son honneur ont rassemblé de nombreuses personnalités, des anciens collaborateurs, des communautés villageoises et la famille du défunt dans son village natal à Bagassi.

Selon les notables du village, la célébration des funérailles traditionnelles met fin à la période du deuil familial même si elles n’effacent pas la douleur de la famille.

Cependant, les funérailles donnent du repos au défunt et ouvrent la voie à rejoindre ses ancêtres. Les funérailles honorent le défunt et sa famille.

A cet effet, tous les rituels et sacrifices funéraires nécessaires ont été accomplis conformément aux us et coutumes et dans l’intimité familiale dans la cour du patriarche.

Des prestations de troupes et des témoignages ont célébré la mémoire du défunt et lui ont rendu de vivant hommage à son domicile privé ou il se repose désormais. Les différentes délégations venues de toutes les régions ont assisté à des prestations de masques de ses amis senoufos venue de Gnakoro dans la région des cascades.

Des troupes de Dozos, de danses traditionnelles et des masques des communautés locales ont également gratifiée de belles prestations.

Des représentants de plusieurs couches socio-culturelles et religieuses de la région de la Boucle du Mouhoun ont partagé des témoignages sur l’engagement de Dr Bongnessan YE pour sa région et sa disponibilité.

Dans son témoignage, le chef des Dozos du village de Nanou Inoussa Coulibaly a dit que Dr YE a été impliqué dans la réalisation de plusieurs infrastructures sanitaires, scolaires dans la région. Il a également porté très haut le nom de la région et marqué la vie politique du pays. La mobilisation des filles et fils de la région et des délégations étrangères est à ses funérailles sont la preuve de la dimension sociale et politique de l’homme, a-t-il ajouté.

Les anciens compagnons politiques et les leaders du congrès pour la démocratie et progrès (CDP) ont salué la mémoire d’un grand homme d’état, un conseiller et leader charismatique très instruit sur les questions politiques, un homme de principe et un grand travailleur, un rassembleur qui a consacré sa vie au service de la nation.

A cet effet une délégation du CDP conduit par son 1er vice-président Boubacar Sanon a livré le message du parti au nom du président Eddie Kombéogo. Ce fut un message de gratitude et de reconnaissance à son excellence Bongnessan Arsène YE pour sa contribution à la vie du parti politique.

Dans ce sens le vice-président du CDP Boubacar Sanon a affirmé qu’un an après, le parti est toujours confronté à la dure réalité de son absence, de ce fait tous les cadres, les militants et les sympathisants lui resteront redevables à jamais.

Les différents témoignages ont été accompagnés de prière pour le repos de l’âme du defunt, de recueillement sur la tombe et des présentations de condoléance à la famille.

Les autorités administratives nationales et locales ont été présentée la solidarité de la nation à la famille et à la communauté de Bagassi.

Le porte-parole de la famille, Henri YE, a remercié les personnes qui leur ont manifesté leur compassion et solidarité durant le temps de deuil et les funérailles coutumiers à travers des actions multiformes. Nous avons été touchés par votre marque d’affection et de solidarité, a-t-il dit.

En rappel le médecin colonel major Bongnessan Arsène YE est né le 10 octobre 1957. Il a tiré sa révérence le 30 janvier 2024.Il fut président de l’assemblée nationale, ministre d’état.

Agence d’information du Burkina

OM/dnk/ata