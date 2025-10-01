Burkina/Balé-Police-Ordre-Occupation-Arnarchique

Balé : La police met de l’ordre dans l’occupation arnarchique des abords de la route régionale 11 à Fara

Fara: le 30 sept. 2025 (AIB) -. La police de la commune de Fara a procédé des séances de sensibilisation des commerces installés arnarchiquement tout au long des emprises de la route régionale 11 traversant le centre ville de Fara.

Le commissariat de police du district de Fara a amené une operation de sensibilisation à l’ intention des usagers des abords du marché central de Fara. Cette activités a été placée sous le thème “ la sécurité routière, une affaire de tous”. La sortie a visé particulierement les commerçants aux abords des voies.

Avant ces opérations de sensibilisation, ces derniers occupaient de façon anarchique l’emprise de la route régionale 11 qui passe devant le marché ostruyant la circulation et provoquant souvent des incidents. La police est à sa deuxième sortie en espace d’une semaine.

Le message de la sensibilisation a porté sur le code de la route, les solutions et alternatives à une reinstallation des commerces, et des recommandations.

Les personnes interpelés sur place à l’image de Ouedraogo Aïdara, vendeur de moto et de motocycles a réconnu les bienfaits de cette activité de sensibilisation qui de son avis contribue à la sécurité des biens et des personnes. De ce fait Il a pris séance tenant engagement d’être un relais de la police auprès de ses camarades commerçants.

Tout comme lui, dame Nikièma, vendeuse de céréales habituel devant le marché qui étalait ses marchandises aux abords de la route, s’est inscrite dans le même ordre d’idée.

Ces sorties de la police locale a eu remis de l’ordre aux abords des axes principaux de la ville de Fara.C’est ainsi une mission accomplice pour la police qui par sortie appellee les usagers des espaces publics au civisme et la discipline.

Agence d’Information du Burkina.

EK-dnk-ata