#alerteMondiaux d’athlétisme Tokyo 2025 : Marthe Yasmine KOALA termine 10e au saut en longueur féminin

Ouagadougou, 14 sept. 2025 (AIB)-L’athlète burkinabè, Marthe Yasmine Koala, a terminé 10e de la finale du saut en longueur des mondiaux d’athlétisme Tokyo 2025, a-t-on appris du ministère en charge des sports.

La sauteuse burkinabè Marthe Koala n’a pas pu avoir le podium au classement de son épreuve disputée ce dimanche 14 septembre 2025 au Stade National de Tokyo.

Selon le département en charge des sports « dans une finale débutée avec un premier saut à 6,49 m, Marthe Yasmine Koala s’est battue avec courage et dévouement pour améliorer sa performance sans toutefois y parvenir ».

La compétition a été dominée par l’Américaine Tara De is-Woodhall qui remporte la médaille d’or avec un saut de 7,13 m. C’est L’allemande Malaïka MihamboI qui a été vice-championne avec un bond de 6,99 m pendant que la Mexicaine Nathalie Linares a terminé en bronze avec un saut de 6,92m.

« A la tête de la délégation burkinabè à Tokyo pour soutenir nos athlètes, le Ministre Roland Somda a félicité Marthe Yasmine Koala pour le parcours effectué lors de ces mondiaux d’athlétisme, qui a permis au Burkina Faso de se hisser parmi les meilleures nations du saut en longueur sur le plan mondial. Il lui a transmis les encouragements des plus plus hautes autorités et du peuple burkinabè pour son engagement pour la défense de la Patrie à ces mondiaux de Tokyo et l’a invitée à continuer le travail avec courage et abnégation pour les compétitions à venir.

Le ministre chargé des sports a aussi sonné la mobilisation de tout le peuple burkinabè afin d’apporter des énergies positives à Hugues Fabrice Zango, qui sera en compétition le mercredi 17 septembre 2025 pour les qualifications du triple saut masculin avant la finale prévue le vendredi 19 septembre 2025 au Stade National de Tokyo. Selon le Ministre Somda, le Burkina Faso a son mot à dire et il a fort espoir de voir le ditanyè retentir dans ces mondiaux d’athlétisme Tokyo 2025.

En rappel, Hugues Fabrice Zango est le champion du monde en titre du triple saut et ces mondiaux de Tokyo fermeront une carrière bien remplie en trophées et médailles.

Agence d’information du Burkina

Sources: DCRP/MSJE