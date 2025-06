#alerte: le célèbre gardien de but de Manchester United André Onana est arrivé à Ouagadougou

Ouagadougou, 11 juin 2025 (AIB)-Le célèbre gardien de but de Manchester United (Angleterre), le Camerounais André Onana est arrivé dans la nuit de mardi à mercredi à Ouagadougou dans la capitale burkinabè, a constaté l’AIB.

André Onana est venu pour prendre part à la 4e édition des journées caritatives de la Fondation Bertrand Traoré qui se tient du 14 au 16 juin prochain.

A sa descente d’avion le dernier rempart des Lions indomptables du Cameroun a été accueilli par le capitaine des Etalons Bertrand Traoré, ses frères Alain et David Traoré, sans oublier les fans du joueur.

Le commissaire général de Etalon en Or Lassina Sawadogo qui était également à l’aéroport, a invité Onana à sa cérémonie de récompense qui aura lieu le samedi 14 juin prochain à Canal Olympia Ouaga 2000, invitation acceptée par le sociétaire de Manchester United et son hôte Traoré. Le Camerounais pourrait également participer samedi matin, à la cérémonie de remise du prix du meilleur gardien de but burkinabè de la saison de sa Majesté le Mogho-Naaba Baongho.

Le séjour du Camerounais au Burkina qui est venu soutenir son coéquipier de l’Ajax d’Amsterdam sera chargé et dans la matinée du dimanche 15 juin, il se rendra à Bobo-Dioulasso pour le match de gala de la Fondation Bertrand Traoré aux côtés d’autres figures emblématiques du football africain.

En plus du match de gala, d’autres activités de la Fondation Bertrand Traoré sont prévues comme des visites aux personnes déplacées internes ou aux malades, des dons et des récompenses.

Agence d’information du Burkina

As/ata