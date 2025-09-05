CONSEIL DES MINISTRES DU 4 SEPTEMBRE 2025

Adoption d’un décret encadrant l’organisation du pèlerinage religieux

Ouagadougou, 5 septembre 2025 (AIB). Le gouvernement a adopté, ce jeudi 4 septembre en Conseil des ministres, un décret portant réglementation de l’organisation du pèlerinage religieux.

Le pèlerinage religieux constitue un rituel important effectué sur le territoire national ou à l’étranger par les fidèles croyants des confessions religieuses. Il mobilise de plus en plus les fidèles aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Le pèlerinage est cependant caractérisé par une faible implication de l’Etatdans son organisation qui reste jusque-là insuffisamment réglementée. Seule l’organisation du pèlerinage à la Mecque est régie par le décret n°2018-0268/PRES/PM/MATD/MSECU/MAEC/MINEFID/MS/MCRP/MTMUSR/MCAT du 09 avril 2018. L’adoption de ce décret permet à l’Etat de mieux encadrer l’organisation du pèlerinage religieux.

Agence d’Information du Burkina