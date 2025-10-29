CYCLISME-BFA-AFR-SPORT-TOUR-FASO

6e étape Tour du Faso : Le Belge De Boes vainqueur, le maillot jaune reste la propriété de Daumont

Po, 29 oct. 2025 (AIB)-Le coureur belge De Boes Timmy a remporté au sprint mercredi, la 6e étape du Tour du Faso courru entre Ouagadougou et Po (144,200km) devant son compatriote De Cabooter Lance et le Marocain Ed-Doghmy Achraf, a constaté l’AIB.

Le Belge De Boes a bouclé la distance en 3h 24mn 15s, soit une vitesse moyenne de 42,296km/h. C’est une victoire pour l’honneur parce qu’il ne menace aucunement le maillot jaune de Daumont.

La stratégie était claire depuis le départ à Ouagadougou pour protéger la tunique jaune de Daumont : empêcher les concurrents directs (le Marocain El Alouani Driss et le Belge Yaxano Smet) d’engranger des bonifications dans les sprints intermédiaires. Mission accomplie puisque Mahamadi Ilboudo (1er point chaud), Soumaila Ilboudo (2e point chaud) et Wahabou Bouda (3e point chaud) ont fait le boulot.

Les plus dangereux pour la tunique jaune, El Alouani Driss et Yaxano Smet ont été cernés par les hommes du leader Paul Daumont, les empêchant de couper leur bon de sortie. « La stratégie a fonctionné », nous a fait savoir le Directeur technique national Martin Sawadogo.

« Les coéquipiers ont bien pédalé aujourd’hui pour bien protéger le maillot. Je suis toujours à côté de Paul pour que s’il y a une attaque, que je puisse répondre pour animer la course. On n’a plus peur pour le maillot jaune mais on reste concentré », s’est confié le bras droit de Paul Daumont, Saturnin Yaméogo.

Pour le vainqueur de l’étape De Boes Timmy « on a une bonne équipe malheureusement on a perdu le maillot à cause de la malchance (à Bobo, lors de la 3e étape où il a crevé 3 fois). On a deux coureurs rapides à savoir Lance et Timmy. Aujourd’hui Timmy a entrainé Lance pour le sprint et on a gagné. On va essayer maintenant de protéger la 3e place de notre jeune coureur Yaxano Smet pour la suite ».

Au classement général Paul Daumont conserve ses prestigieux maillots jaune et vert avec toujours cette avance de 21 secondes sur le Marocain El Alouani Driss et de 31 secondes sur le Belge Yaxano Smet.

La 7e étape, la plus courte de la compétition, entre Guiba et Garango, longue de 71,630km, va se disputer demain 30 octobre. C’est une distance pour les sprinters de se mettre en valeur.

Agence d’information du Burkina

as/ata