3ᵉ édition de la Semaine Régionale du Vivre-ensemble du Centre : une soirée de reconnaissance pour valoriser l’engagement citoyen

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, a pris part à la cérémonie de clôture de la 3ᵉ édition de la Semaine Régionale du Vivre-ensemble du Centre ce samedi 31 mai 2025 à Ouagadougou .

Placée sous le thème « Civisme et dialogue communautaire : fondement d’une cohésion sociale durable dans la Région du Centre », cette édition se veut une véritable plateforme d’expression citoyenne. Elle a été une tribune ouverte à toutes les composantes de la société pour contribuer à l’édification d’une région prospère, résolument tournée vers l’avenir et soucieuse du bien-être collectif.

Le Ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, patron de l’édition, a salué cette initiative qui, selon lui, constitue une occasion précieuse de rendre hommage à toutes celles et ceux qui, par leur engagement, leur générosité et leur sens du service, ont contribué au succès de l’événement.

Il a rappelé que le vivre-ensemble est non seulement un socle de cohésion sociale, mais également le creuset d’où naissent des solutions innovantes face aux défis communs.

Le ministre en charge de la Communication, a invité chacun à promouvoir les valeurs de tolérance, de solidarité et de respect mutuel pour renforcer le tissu social.

Pour sa part, le promoteur de l’événement, Abdoulaye BASSINGA, Gouverneur de la Région du Centre, a souligné que cette Semaine Régionale s’inscrit dans une dynamique de promotion des valeurs de paix sociale, indispensables à notre société.

La cérémonie a été marquée par la remise de prix et d’attestations aux individus et aux communes qui se sont particulièrement distingués au cours de cette troisième édition, clôturant ainsi une semaine riche en échanges, en partages et en engagements citoyens.

