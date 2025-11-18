20E ÉDITION SEMAINE DU NUMÉRIQUE

– Positionner le pays dans la sphère mondiale

– La souveraineté numérique, un impératif national

‎(Ouagadougou, 18 novembre 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a ouvert ce mardi 18 novembre 2025, la 20e édition de la Semaine du numérique sur le site du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO).

‎

Après deux décennies de célébration du numérique, le moment est venu de faire le bilan et de se projeter vers l’avenir, indique le Président du Faso. Des progrès ont été réalisés, mais le Capitaine Ibrahim TRAORÉ demeure convaincu que « le Burkina Faso reste encore loin de ses objectifs numériques ».

Dans la dynamique de la Révolution Progressiste Populaire, la souveraineté numérique est un impératif national. C’est pourquoi, sur les instructions du Président du Faso, un programme ambitieux de transformation numérique sur 12 points a été lancé, avec pour objectif d’atteindre en 2030, un niveau de développement exceptionnel.

Il s’agit pour le Capitaine Ibrahim TRAORÉ de positionner le pays dans la sphère mondiale grâce au numérique, désormais indispensable dans tous les secteurs : santé, éducation, sécurité, défense, etc. Pour moderniser l’administration, réduire les lenteurs et améliorer les services publics, la digitalisation est présentée comme un outil clé, surtout dans la lutte contre la corruption, qui affecte toute l’Afrique.

Pour une souveraineté numérique, le Chef de l’État annonce que des datacenters nationaux sont en cours d’acquisition pour héberger localement les données produites. « Le pays développe désormais ses propres applications administratives, réduisant la dépendance extérieure », soutient-il tout en indiquant qu’une nouvelle académie polytechnique sera lancée pour former des experts sur le numérique.

La Ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata ZERBO/SABANÉ a pris l’engagement au nom des acteurs de l’écosystème numérique de travailler à concevoir des outils IA propres au Burkina Faso.

Selon Mohammed Adams SUKPARU, Vice-ministre ghanéen chargé des Technologies digitales, il faut mutualiser les efforts, car aucun pays ne peut avancer seul avec l’Intelligence artificielle.

Direction de la communication de la Présidence du Faso