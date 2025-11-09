BURKINA-NANDO-FOIRE-PRODUITS-FORESTIERS-NON-LIGNEUX-PROMOTION

Nando : Le gouverneur ouvre la première foire régionale des PFNL et plaide pour une « prospérité verte et inclusive »

Koudougou, 8 nov. 2025 (AIB) – Le Gouverneur de la région de Nando, représenté par le secrétaire général, Lucien Guengueré, a ouvert vendredi, la première foire régionale des Produits forestiers non ligneux (PFNL), dans l’enceinte de la direction régionale des Eaux et Forêts de Nando

L’événement, qui s’inscrit dans la décentralisation d’une initiative nationale, a été qualifié de « courageuse et visionnaire » par l’autorité régionale, qui y voit un ancrage territorial profond du développement durable.

Devant une assemblée d’acteurs, de transformatrices et d’invités, le représentant du gouverneur, Lucien Guengueré, a souligné l’importance de cette foire comme une « opportunité exceptionnelle » pour les femmes transformatrices, les petites coopératives rurales et les jeunes entrepreneurs locaux, souvent confrontés à un manque de visibilité.

A l’en croire, cette foire traduit une conviction forte du développement durable qui se construit au plus près des réalités locales, avec et pour les communautés.

La foire vise trois objectifs essentiels : mettre en valeur la richesse des PFNL de la région (karité, néré, baobab, moringa, etc.), favoriser les échanges économiques durables, notamment via des rencontres B2B, renforcer les capacités locales par des conférences et ateliers sur la production, la transformation et la conservation.

Le thème retenu pour cette édition, « Contribution des produits forestiers non ligneux (PFNL) à la sécurité sanitaire et nutritionnelle des populations », a été jugé d’une pertinence remarquable par le gouverneur.

Face aux défis persistants en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’autorité a insisté sur la valeur nutritive et médicinale des PFNL :

Le néré (Soumbala) est une source exceptionnelle de protéines, de fer et d’iode ; le baobab, un apport essentiel en vitamine C et en calcium ; le moringa contribue efficacement à la lutte contre l’anémie et la malnutrition chronique.

Rappelant que près de 80 % de la population recourt à la pharmacopée traditionnelle, le gouverneur a affirmé que les PFNL offrent des « solutions locales, accessibles et efficaces » aux problèmes de santé publique.

Toutefois, le discours a mis un accent particulier sur la nécessité d’améliorer la qualité, l’hygiène et le conditionnement des produits. Le secrétaire général de la région a salué les organisateurs pour avoir placé ces thématiques au cœur des activités, y voyant une double mission : « améliorer la santé et le bien-être des familles et ouvrir la voie vers des marchés nationaux et internationaux plus exigeants. »

M. Guengueré a conclu en interpellant les acteurs, les désignant comme les véritables ambassadeurs de l’économie verte de la région.

Il a insisté sur l’équation : Valorisation durable des PFNL = Amélioration des revenus et de la sécurité alimentaire + Création d’emplois + Préservation des écosystèmes.

La foire, faut-il le rappeler, se tient du 7 au 9 novembre 2025, avec l’espoir qu’elle soit un « catalyseur d’innovation, un espace d’échanges fructueux et un tremplin vers une prospérité durable pour toute la région de Nando. »

Le directeur régional des Eaux et forêts de Nando, Louis Nebié, porteur de la foire, n’a pas tari de reconnaissance et de remerciements à l’endroit des autorités régionales pour leur accompagnement en faveur de la promotion des PFNL.

Agence d’information du Burkina

