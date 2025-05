Burkina-Education-CEP-Candidats

Burkina : Plus de 300.000 candidats à l’assaut du Certificat d’Études Primaires à partir du 3 juin

Ouagadougou, le 28 Mai 2025 (AIB)- Le ministère en charge de l’Enseignement de base a annoncé mercredi que le Certificat d’Etudes Primaires (CEP) débutera le 3 juin 2025 avec 338 565 candidats inscrits, soit une baisse de 21 796 candidats par rapport à la session précédente.

Le ministre en charge de l’enseignement de base, Sosthène Dingara a souligné que son département a enregistré en 2025 au total 376 681 candidats dont 338 565 pour le CEP et 38 116 pour l’évaluation certificative.

185 157 filles contre 153 408 garçons tenteront de décrocher leur premier diplôme tandis que l’évaluation certificative enregistre 28 587 femmes contre 9 529 hommes soit une hausse de 12 581 candidats comparativement à l’année dernière, a indiqué le ministre M.Dingara.

L’information a été donnée mercredi 28 mai 2025 à Ouagadougou au cours d’une conférence de presse.

A l’en croire tous les moyens sont déployés afin la phase exécutive des examens se passe dans les meilleures conditions.

Le ministre a confié qu’un budget de 8,566 milliards de francs CFA a été mobilisé et sont plus de 50 000 femmes et hommes qui seront à pied d’œuvre pour garantir la tenue, la qualité et la fiabilité de ces examens.

« Dans ce travail d’organisation des examens, nous bénéficions également de la coopération et de la collaboration des forces de défense et de sécurité », a laissé entendre M.Dingara.

Agence d’Information du Burkina

ZAF/yos