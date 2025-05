Gnagna: La CEB de Piéla lance la mutuelle du personnel de l’éducation

Piéla, 1er mai 2025 (AIB) – À l’occasion de la fête du Travail, la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Piéla, dans la province de la Gnagna, a procédé, jeudi, au lancement officiel de la Mutuelle du personnel de l’éducation de Piéla (MUPEP), pour renforcer la protection sociale des acteurs.

Réunis dans une ambiance fraternelle et empreinte de responsabilité, les enseignants et encadreurs pédagogiques de la CEB de Piéla ont célébré le 1er mai sous le sceau de la solidarité. Le pont marquant de cette journée a été l’officialisation de la MUPEP, une mutuelle sociale portée par et pour les travailleurs de l’éducation.

Selon le chef de la CEB de Piéla, Matthieu Ouédraogo, la création de la MUPEP répond à un besoin pressant de couverture sociale face aux aléas de la vie professionnelle et personnelle : « Cette mutuelle vise à renforcer la cohésion entre collègues, tout en apportant un soutien en cas d’événements heureux ou malheureux et de difficultés financières passagères ».

La mise en place de la MUPEP est l’aboutissement de plusieurs mois de concertation entre les représentants du personnel, les structures syndicales locales et les autorités éducatives. Les membres fondateurs ont adopté les statuts et règlement intérieur de la mutuelle, qui débutera ses activités dès ce mois de mai 2025.

Le personnel a salué l’initiative, qui traduit une volonté de prendre en main leur propre bien-être. « La MUPEP est un outil d’entraide, mais aussi un levier de motivation et de dignité pour nous autres éducateurs », a affirmé la présidente de la MUPEP, Bahanla Mano.

La MUPEP entend également initier, à moyen terme, des actions dans le domaine de la formation de ses membres. Avec cette initiative, la CEB de Piéla ouvre la voie à une dynamique nouvelle de solidarité et d’autonomisation dans le secteur éducatif local.

Agence d’information du Burkina