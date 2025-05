𝗥é𝘃𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗣𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝗶𝗿𝗲 : 𝘂𝗻 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗣𝗮𝗻𝗲𝗹 𝗦𝗼𝘂𝘀-𝗿é𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗥ô𝗹𝗲 𝗲𝘁 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 élè𝘃𝗲𝘀 𝗲𝘁 é𝘁𝘂𝗱𝗶𝗮𝗻𝘁𝘀 𝗪𝗮𝘆𝗶𝘆𝗮𝗻𝘀

๐—ฅรฉ๐˜ƒ๐—ผ๐—น๐˜‚๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฒ ๐—ฃ๐—ผ๐—ฝ๐˜‚๐—น๐—ฎ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ : ๐˜‚๐—ป ๐—š๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฃ๐—ฎ๐—ป๐—ฒ๐—น ๐—ฆ๐—ผ๐˜‚๐˜€-๐—ฟรฉ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น ๐˜€๐˜‚๐—ฟ ๐—น๐—ฒ ๐—ฅรด๐—น๐—ฒ ๐—ฒ๐˜ ๐—น๐—ฎ ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ฏ๐˜‚๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€ รฉlรจ๐˜ƒ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฒ๐˜ รฉ๐˜๐˜‚๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐˜๐˜€ ๐—ช๐—ฎ๐˜†๐—ถ๐˜†๐—ฎ๐—ป๐˜€

Le Ministre des Sports, de la Jeunesse et de lโ€™Emploi, Monsieur Anรปuyirtole Roland SOMDA, a prรฉsidรฉ, ce jeudi 22 mai 2025, dans la salle de confรฉrences de Ouaga 2000, un Grand Panel Sous-rรฉgional placรฉ sous le thรจme : ยซ Rรฉvolution Progressiste Populaire : Rรดle et Contribution des ร‰lรจves et ร‰tudiants Wayiyans ยป. Aux cรดtรฉs de ses homologues du Mali et du Niger, Messieurs Abdoul Kassim FOMBA et Sidi MOHAMED, le Ministre SOMDA a saluรฉ cette initiative ambitieuse, portรฉe par le Mouvement Jeunesse Rรฉveille-toi, qui compte aujourdโ€™hui plus de 50 000 membres.

La rencontre a rassemblรฉ des centaines de jeunes issus des trois pays, tous animรฉs par la ferme volontรฉ de jouer un rรดle dรฉterminant dans la construction dโ€™un avenir souverain et responsable. Dans une dรฉclaration marquante, Monsieur Raphaรซl YONLI, Prรฉsident du mouvement, a rรฉaffirmรฉ l’engagement indรฉfectible de la jeunesse ร dรฉfendre les idรฉaux portรฉs par lโ€™Alliance des ร‰tats du Sahel (AES). Il a lancรฉ cet appel sans รฉquivoque : ยซ Si quelquโ€™un veut sโ€™en prendre aux camarades dirigeants de lโ€™AES, il devra passer sur nos corps. ยป. Un cri de fidรฉlitรฉ, de conviction et de patriotisme, qui incarne lโ€™รฉlan dโ€™une jeunesse rรฉsolument engagรฉe ร construire, protรฉger et faire rayonner les valeurs de souverainetรฉ, de discipline et de citoyennetรฉ.

Ce panel a รฉtรฉ lโ€™occasion de fructueux รฉchanges entre jeunes leaders, autoritรฉs publiques et experts venus du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Il a mis en exergue les rรฉformes engagรฉes dans chacun de ces pays pour faire de la jeunesse un pilier incontournable du dรฉveloppement. Une jeunesse consciente de ses responsabilitรฉs, riche de convictions, porteuse dโ€™idรฉes novatrices et rรฉsolument tournรฉe vers lโ€™avenir.

DCRP MSJE