𝗟𝗜𝗧𝗜𝗚𝗘 𝗙𝗢𝗡𝗖𝗜𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗡𝗘–𝗬𝗜𝗟𝗢𝗨: 𝗹𝗲 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦é𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁é 𝗳𝗶𝘅𝗲 𝗹𝗲𝘀 𝗺𝗲𝘀𝘂𝗿𝗲𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝘂𝗻𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁é 𝗱𝘂𝗿𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘇𝗼𝗻𝗲

Ce vendredi 21 novembre 2025, le Ministre de la Sécurité, Mahamadou SANA, a rencontré dans la salle de conférence de la mairie de Kaya, les représentants des villages de Mané et de Yilou, à la suite du conflit foncier qui les a opposés les 31 octobre et 1ᵉʳ novembre 2025, en présence de plusieurs autorités administratives, militaires et coutumières de la région des Kuilsé.

Dès l’ouverture, une minute de silence a été observée en hommage aux forces combattantes tombées au front pour la défense de la patrie en général, et de la région du Kuilsé en particulier. Le Ministre a rappelé le contexte sécuritaire jadis tendu de la zone. Il a également salué les efforts consentis pour permettre à la région du Kuilsé et aux localités environnantes de tenir debout aujourd’hui. Selon lui, il est inadmissible que des villages voisins s’opposent violemment alors que toutes les énergies sont mobilisées pour la reconquête totale du territoire burkinabè.

Poursuivant son adresse, le Ministre SANA a transmis le message de mise en garde des plus hautes autorités aux populations de Mané et de Yilou, représentées par leurs chefs coutumiers et chefs terriens. Il a indiqué que le Gouvernement a décidé de classer la zone litigieuse en périmètre d’intérêt militaire.

Il a insisté sur la nécessité pour les populations de respecter strictement cette mesure, indispensable à la stabilité de la région. Il a également rappelé l’attachement du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, aux valeurs d’ordre et de discipline, sans lesquelles aucune nation ne peut prétendre au développement et à la sécurité.

Le Ministre a condamné les actes de destruction de greniers et de champs observés lors du conflit, soulignant que ces comportements vont à l’encontre des efforts nationaux en matière de cohésion sociale et de vivre-ensemble. Aussi, a-t-il rappelé que le Burkina Faso n’a qu’un seul ennemi qui est le terrorisme.

Il a instruit les autorités locales de délimiter clairement le périmètre militarisé à l’aide de plaques signalétiques et de veiller au strict respect de la mesure d’expropriation. Pour terminer, le Ministre a insisté sur la fermeté du Gouvernement, qui ne saurait tolérer des comportements contraires aux principes d’ordre et de discipline.

Prenant la parole, les représentants des deux villages ont d’abord émis leurs regrets avant de saluer la décision du Gouvernement. Ils se sont engagés à la respecter scrupuleusement. Les chefs coutumiers ont annoncé leur volonté d’organiser, d’ici la fin du mois de décembre 2025, une journée de réconciliation destinée à apaiser définitivement le différend.

