𝗝𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗲 𝗲𝘁 𝘀𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝘁é : 𝗹𝗲𝘀 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁𝘀 𝗲𝘁 𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹’𝗔𝗘𝗦 à 𝗹𝗮 𝗱é𝗰𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿𝘁𝗲 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗱è𝗹𝗲 𝗺𝗮𝗹𝗶𝗲𝗻

๐—๐˜‚๐˜€๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ฒ๐˜ ๐˜€๐—ผ๐˜‚๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐˜รฉ : ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐—ฒ๐˜ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐˜€ ๐—ฒ๐˜ ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—นโ€™๐—”๐—˜๐—ฆ ร ๐—น๐—ฎ ๐—ฑรฉ๐—ฐ๐—ผ๐˜‚๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ฒ ๐—ฑ๐˜‚ ๐—บ๐—ผ๐—ฑรจ๐—น๐—ฒ ๐—บ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ฒ๐—ป

En marge de la clรดture de leur premiรจre rรฉunion, les ministres chargรฉs de la Justice de la Confรฉdรฉration des ร‰tats du Sahel (AES) ont effectuรฉ, ce vendredi 30 mai 2025, une visite officielle ร la Cour suprรชme du Mali ainsi quโ€™ร lโ€™Institut national de formation judiciaire Me Demba DIALLO (INFJ).

Accompagnรฉs des experts des trois pays membres, ils ont pu sโ€™imprรฉgner des rรฉalitรฉs du systรจme judiciaire malien et explorer les bases dโ€™une future coopรฉration juridique et judiciaire, visant ร renforcer lโ€™efficacitรฉ et lโ€™harmonisation des pratiques au sein de lโ€™espace confรฉdรฉral.

Devant les auditeurs de justice et les รฉlรจves du corps des greffiers, grandement mobilisรฉs et visiblement engagรฉs pour la cause commune, le ministre Edasso Rodrigue BAYALA a insistรฉ sur lโ€™importance du brassage et de lโ€™harmonisation des formations continues dans le secteur de la justice. ร€ l’en croire, cette dรฉmarche contribuerait ร une meilleure intรฉgration judiciaire entre les ร‰tats membres et ร la consolidation de la souverainetรฉ juridique de lโ€™AES.

Cette visite marque une รฉtape importante vers une coopรฉration renforcรฉe et durable, au profit des populations des pays membres de la Confedรฉration.

๐——๐—–๐—ฅ๐—ฃ-๐— ๐—๐——๐—›๐—ฅ๐—œ

Agence d’Information du Burkinaย