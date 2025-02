๐—œ๐—บ๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฎ๐˜‚ ๐—ฐล“๐˜‚๐—ฟ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐˜€รฉ๐—ฐ๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜รฉ: ๐˜‚๐—ป๐—ฒ ๐—ท๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐—ป๐—ฒฬ๐—ฒ ๐—ถ๐—ป๐—ผ๐˜‚๐—ฏ๐—น๐—ถ๐—ฎ๐—ฏ๐—น๐—ฒ ๐—ฝ๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐—ท๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฒ๐˜€ ๐—ฒ๐˜ ๐—น๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ป๐—ฒ๐—น ๐—ฐ๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ๐—น ๐—ฑ๐˜‚ ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜รจr๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฆรฉ๐—ฐ๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜รฉ

Ce jeudi 27 fรฉvrier 2025, le Ministรจre de la Sรฉcuritรฉ a organisรฉ une immersion au sein dโ€™un Centre dโ€™Entraรฎnement et des Unitรฉs dโ€™Intervention de la Police Nationale au profit des journalistes et du personnel civil du ministรจre. Une belle occasion pour eux de mieux comprendre les rรฉalitรฉs du terrain et les dรฉfis auxquels font face les Forces de Dรฉfense et de Sรฉcuritรฉ (FDS) ainsi que les Volontaires pour la Dรฉfense de la Patrie (VDP).

Dรจs leur arrivรฉe, les participants ont รฉtรฉ accueillis par le Secrรฉtaire Gรฉnรฉral du Ministรจre de la Sรฉcuritรฉ, le Commandant Ahmed OUEDRAOGO, qui a soulignรฉ lโ€™importance de cette initiative pour renforcer les relations entre les forces de sรฉcuritรฉ, la presse et le personnel administratif. ยซ ร€ partir de ce jour, nous vous comptons comme des VDP de la communication et des VDP en service au ministรจre de la Sรฉcuritรฉ ยป, a dรฉclarรฉ le Commandant OUEDRAOGO.

Dans un contexte oรน les enjeux sรฉcuritaires sont de plus en plus complexes, il a insistรฉ sur la nรฉcessitรฉ dโ€™ยซ une presse bien informรฉe, capable de relayer des informations exactes et รฉquilibrรฉes sur les actions menรฉes par les FDS pour protรฉger les populations. ยป

Aprรจs une mise en jambes dynamique, les participants ont suivi un cours dโ€™instruction au tir sous la supervision dโ€™instructeurs expรฉrimentรฉs. Entre curiositรฉ et apprรฉhension, ils ont testรฉ leurs compรฉtences et mesurรฉ lโ€™exigence du travail des forces de sรฉcuritรฉ en utilisant divers รฉquipements, dont des pistolets automatiques et des kalachnikovs.

Au-delร de lโ€™aspect technique, cette journรฉe a permis aux journalistes et au personnel civil de dรฉcouvrir la discipline, la rigueur et les mรฉthodes de formation des forces engagรฉes sur le terrain. Elle a aussi sensibilisรฉ chacun ร lโ€™importance dโ€™une information responsable, qui soutient lโ€™action des FDS et des VDP dans leur mission de protection des populations.

De retour au ministรจre, les participants ont รฉtรฉ reรงus par le Ministre de la Sรฉcuritรฉ, Monsieur Mahamadou SANA, qui a saluรฉ leur engagement et leur volontรฉ de mieux comprendre le travail des forces de sรฉcuritรฉ. Il a insistรฉ sur lโ€™importance dโ€™une presse bien informรฉe et dโ€™une communication qui ne sape pas le moral des hommes engagรฉs sur le terrain.

En somme, au-delร de la familiarisation avec les armes, cette immersion a permis aux journalistes et aux membres du personnel civil du ministรจre dโ€™acquรฉrir des notions essentielles dโ€™autoprotection et dโ€™autodรฉfense.

DCRP/MSECU