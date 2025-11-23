𝗖𝗥𝗜𝗦𝗘 𝗗𝗘 𝗖𝗛𝗘𝗙𝗙𝗘𝗥𝗜𝗘 A 𝗬𝗔𝗥𝗚𝗔𝗧𝗘𝗡𝗚𝗔 : 𝗹𝗲 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦é𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁é 𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗮𝘂 𝗰𝗮𝗹𝗺𝗲 𝗲𝘁 à 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁é

Le Ministre de la Sécurité, Mahamadou SANA, a rencontré dans la matinée du dimanche 23 novembre 2025 à Tenkodogo l’ensemble des chefs coutumiers du département de Yargatenga, dans la province du Koulpélogo (région du Nakambé). Cette rencontre fait suite à un affrontement survenu le samedi 8 novembre 2025 entre des jeunes issus d’une même grande famille dans la commune de Yargatenga.

Face à cette situation, le ministre SANA a rappelé les efforts déployés pour préserver la paix et permettre aux populations de poursuivre leurs activités en toute quiétude dans cette localité. Il a adressé un message de fermeté aux jeunes, insistant sur la nécessité d’ordre, de discipline et de responsabilité.

Il a souligné que de tels comportements ne sauraient être tolérés et qu’il n’est plus acceptable que des fils et filles d’une même nation s’affrontent.

Le Ministre de la Sécurité a également mis en garde les populations de Yargatenga que si de tels actes se répètent, le Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour restaurer l’ordre, la discipline et l’autorité de l’État. Il a par ailleurs rappelé que le Burkina Faso n’a qu’un seul ennemi qui est le terrorisme.

Mahamadou SANA a exhorté les différentes parties à privilégier les mécanismes de dialogue, en s’appuyant sur les leaders religieux, coutumiers et communautaires pour résoudre la crise.

Selon lui, ces acteurs disposent des ressources nécessaires pour ramener la paix. Ce message a été bien accueilli par les populations et les chefs coutumiers présents.Ils se sont engagés à poursuivre les discussions et à organiser prochainement une journée de pardon et de réconciliation.

Le Ministre SANA s’est toutefois dit satisfait des engagements pris et convaincu que cette crise peut être résolue. Les autorités locales, les leaders communautaires et les jeunes ont réaffirmé leur détermination à trouver des solutions durables et définitives.

Enfin, Mahamadou SANA a réaffirmé la disponibilité du ministère de la Sécurité à accompagner les acteurs dans la résolution définitive de la crise.

DCRP – MSECU