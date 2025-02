𝗔𝗿𝘁𝘀 𝗺𝗮𝗿𝘁𝗶𝗮𝘂𝘅 : 𝗟𝗲 𝗦𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁-𝗖𝗵𝗲𝗳 𝗧𝗥𝗔𝗢𝗥𝗘 𝗗𝗮𝗼𝘂𝗱𝗮 𝗞𝗮𝗱𝗲𝗿 𝗽𝗿é𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘀𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗶𝘅 𝗮𝘂 𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦é𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁é

๐—”๐—ฟ๐˜๐˜€ ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ฎ๐˜‚๐˜ : ๐—Ÿ๐—ฒ ๐—ฆ๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐˜-๐—–๐—ต๐—ฒ๐—ณ ๐—ง๐—ฅ๐—”๐—ข๐—ฅ๐—˜ ๐——๐—ฎ๐—ผ๐˜‚๐—ฑ๐—ฎ ๐—ž๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฝ๐—ฟรฉ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐˜€๐—ฒ๐˜€ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐˜ ๐—ฎ๐˜‚ ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฆรฉ๐—ฐ๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐˜รฉ

Le Ministre de la Sรฉcuritรฉ, Mahamadou SANA, a reรงu en audience, dans lโ€™aprรจs-midi du mardi 18 fรฉvrier 2025, le Sergent-Chef de Police TRAORE Daouda Kader, en service ร la Direction des Sports, des Arts et de la Culture (DSAC) de la Police Nationale et pratiquant la discipline des arts martiaux.

ร€ sa sortie dโ€™audience, lโ€™hรดte du jour a confiรฉ รชtre venu prรฉsenter ses trophรฉes et mรฉdailles au premier responsable de la sรฉcuritรฉ, tout en exprimant sa reconnaissance ร la hiรฉrarchie policiรจre pour les diffรฉrents soutiens dont il a bรฉnรฉficiรฉ lors des compรฉtitions auxquelles il a participรฉ. Il a รฉgalement indiquรฉ avoir exposรฉ au ministre plusieurs projets quโ€™il envisage de dรฉvelopper dans le domaine des arts martiaux et des sports de combat.

Le Sergent-Chef de Police TRAORE, communรฉment appelรฉ TDK, est le capitaine de lโ€™รฉquipe nationale de karatรฉ du Burkina Faso et a รฉtรฉ รฉlu meilleur athlรจte de combat de lโ€™annรฉe 2024. Il est champion national pour la 12e fois consรฉcutive en 2024, laurรฉat du prix AJSB du meilleur karatรฉka 2024, et vainqueur du gala international Fight For Peace 2025.

Parmi ses nombreux titres, on retient quโ€™il est huit fois champion dโ€™Afrique Zone 2 et champion en titre, mรฉdaillรฉ de bronze aux Jeux Africains de 2023 aprรจs quatre participations. Il a รฉgalement รฉtรฉ vice-champion dโ€™Afrique en รฉquipe lors du World Sankudo Kikai 2010. Sur la scรจne internationale, TDK a participรฉ au championnat du monde en Espagne en 2018 et ร lโ€™Open international de Paris en 2019.

Le ministre SANA sโ€™est rรฉjoui de constater quโ€™un policier, malgrรฉ le contexte sรฉcuritaire difficile, ait rรฉussi ร se distinguer et ร atteindre les plus hauts niveaux dans une discipline aussi exigeante. Il lui a exprimรฉ ses encouragements et sโ€™est dit prรชt ร lโ€™accompagner dans la rรฉalisation de ses projets.

Le Sergent-Chef TRAORE Daouda Kader a dรฉdiรฉ ses prix de lโ€™annรฉe 2024 ร son frรจre dโ€™armes, ZOMA Herman, tombรฉ les armes ร la main ร Manรฉ en mai 2024.

DCRP-MSECU