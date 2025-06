𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐞́ 𝐉𝐨𝐬𝐞𝐩𝐡 𝐊𝐢-𝐙𝐞𝐫𝐛𝐨 : 𝐥𝐚 𝐁𝐢𝐛𝐥𝐢𝐨𝐭𝐡𝐞̀𝐪𝐮𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐫𝐞́𝐧𝐨𝐯𝐞́𝐞

Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a présidé, ce vendredi 27 juin 2025, la cérémonie officielle d’ouverture de la Bibliothèque universitaire centrale (BUC) rénovée de l’Université Joseph Ki-Zerbo. Entièrement réhabilitée et modernisée, la BUC marque un tournant décisif pour l’enseignement supérieur burkinabè.

Devant un parterre de personnalités du monde académique, de partenaires techniques et financiers ainsi que d’étudiants mobilisés pour l’occasion, le Chef du Gouvernement a exprimé sa satisfaction de voir aboutir ce projet structurant, symbole de renouveau pour l’enseignement supérieur burkinabè. Il a rappelé l’importance stratégique de cette infrastructure pour le développement intellectuel et scientifique du pays.

Construit dans les années 1980, ce haut lieu du savoir avait souffert, au fil des décennies, de vétusté et d’inadéquation face aux besoins croissants. Grâce au Projet d’Appui à l’Enseignement Supérieur (PAES) et à un financement de la Banque mondiale, l’infrastructure rénovée double aujourd’hui sa capacité d’accueil, passant de 300 à 600 places, avec une possibilité d’extension à 1000. Les usagers bénéficieront désormais d’espaces d’études confortables, d’un fonds documentaire enrichi, d’équipements numériques de pointe et d’une sécurité renforcée.

Le Premier ministre a rappelé que, conformément à la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, le Gouvernement demeure engagé à améliorer sans relâche les infrastructures universitaires et à promouvoir un enseignement supérieur de qualité, inclusif et accessible à tous.

S’adressant aux étudiants et enseignants-chercheurs, le Chef du Gouvernement a lancé un vibrant appel à faire bon usage de ce nouvel espace de savoir, véritable outil d’émancipation intellectuelle et de transformation sociale.

« La connaissance est une arme puissante, et la bibliothèque est le lieu par excellence où elle s’affûte. Faites-en bon usage, car c’est ici que se forgent les esprits critiques, les chercheurs audacieux, les citoyens éclairés et patriotes dont notre pays a besoin pour affronter les défis du présent et construire un avenir meilleur », a-t-il exhorté.

À travers cette réalisation, l’État burkinabè réaffirme son engagement à doter la jeunesse des outils nécessaires à l’excellence académique, au progrès scientifique et à la construction d’un Burkina Faso plus instruit, résilient et souverain.

𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞

Agence d’Information du Burkina