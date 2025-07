𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐫é𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐨 : 𝐮𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢è𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥’𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦é𝐝𝐞𝐜𝐢𝐧𝐞 𝐫é𝐚𝐥𝐢𝐬é𝐞 𝐚𝐮 𝐂𝐇𝐔 𝐝𝐞 𝐓𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧𝐝𝐨𝐠𝐨

๐“๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐ฉ๐ฅ๐š๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ซรฉ๐ง๐š๐ฅ๐ž ๐š๐ฎ ๐๐ฎ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐š ๐ ๐š๐ฌ๐จ : ๐ฎ๐ง๐ž ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฆ๐ขรจ๐ซ๐ž ๐๐š๐ง๐ฌ ๐ฅ’๐ก๐ข๐ฌ๐ญ๐จ๐ข๐ซ๐ž ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐ฆรฉ๐๐ž๐œ๐ข๐ง๐ž ๐ซรฉ๐š๐ฅ๐ข๐ฌรฉ๐ž ๐š๐ฎ ๐‚๐‡๐” ๐๐ž ๐“๐ž๐ง๐ ๐š๐ง๐๐จ๐ ๐จ

Le Ministรจre de la Santรฉ, ร travers le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tengandogo, a rรฉalisรฉ la toute premiรจre transplantation rรฉnale au Burkina Faso, le mardi 29 juillet 2025, ร Ouagadougou. L’information a รฉtรฉ rendue publique lors d’une confรฉrence de presse prรฉsidรฉe par le Ministre de la Santรฉ, Dr Robert Kargougou ce mercredi 30 juillet.

Cette confรฉrence de presse a connu la participation de Son Excellence l’Ambassadeur Turque et sa dรฉlรฉgation, les acteurs sanitaires ainsi et les hommes et femmes des mรฉdias.

Ce projet, portรฉ par les plus hautes autoritรฉs sanitaires sous lโ€™impulsion du Chef de lโ€™ร‰tat, vise ร renforcer durablement le systรจme de santรฉ national. Il ambitionne dโ€™offrir une rรฉponse efficace ร la prise en charge de lโ€™insuffisance rรฉnale chronique terminale, tout en rรฉduisant la dรฉpendance du pays aux รฉvacuations sanitaires ร lโ€™รฉtranger. En amรฉliorant lโ€™accessibilitรฉ aux soins spรฉcialisรฉs, le projet permet non seulement de sauver des vies, mais aussi de poser les bases dโ€™une autonomie mรฉdicale au service des patients burkinabรจ.

Pour le premier responsable du dรฉpartement de la Santรฉ, Dr Robert Kargougou, la rรฉussite de la toute premiรจre transplantation rรฉnale au Burkina Faso est une avancรฉe majeure dans la quรชte de souverainetรฉ sanitaire du pays. Cette prouesse mรฉdicale selon le ministre, symbolise le renforcement de lโ€™offre de soins spรฉcialisรฉs grรขce ร une collaboration รฉtroite entre les รฉquipes mรฉdicales burkinabรจ et turque, dans une dynamique de partage de compรฉtences. Cette rรฉussite ยซmarque un tournant dรฉcisif pour le systรจme de santรฉ burkinabรจ et ouvre la voie ร dโ€™autres interventions spรฉcialisรฉes au niveau nationalยป, a soutenu Dr Kargougou.

Le Directeur gรฉnรฉral du CHU de Tengandogo, Lin Somda, considรจre que cette rรฉussite est une immense source de satisfaction, tant pour les patients en attente que pour les รฉquipes mรฉdicales, qui ont relevรฉ ce dรฉfi en seulement 13 mois. Il a รฉgalement soulignรฉ lโ€™apport prรฉcieux de la Fondation turque de don dโ€™organes, qui a contribuรฉ au renforcement des compรฉtences du personnel et ร la mise en place des infrastructures nรฉcessaires au succรจs du programme.

Le Professeur Ali ร–zer, chef de la dรฉlรฉgation turque, a saluรฉ la rรฉussite de lโ€™intervention, fruit de deux ans de collaboration avec lโ€™รฉquipe burkinabรจ. Il a prรฉcisรฉ que la donneuse a รฉtรฉ opรฉrรฉe par voie laparoscopique sans complication, et que le rein greffรฉ fonctionne parfaitement. Ce succรจs rรฉsulte dโ€™une prรฉparation rigoureuse et dโ€™un travail dโ€™รฉquipe exemplaire.

Dโ€™aprรจs Dr Boureima Ouรฉdraogo, urologue au CHU de Tengandogo, cette premiรจre transplantation est le fruit de deux annรฉes de prรฉparation, incluant des รฉvaluations mรฉdicales et des formations. Lโ€™intervention a concernรฉ une donneuse et une receveuse, opรฉrรฉes respectivement par laparoscopie et chirurgie ouverte, sans complication, avec un rein greffรฉ pleinement fonctionnel.

Le Professeur Gรฉrard Coulibaly, nรฉphrologue et Coordonnateur du Programme national chargรฉ de la transplantation, a saluรฉ cette avancรฉe historique, quโ€™il considรจre comme un vรฉritable soulagement pour les patients atteints dโ€™insuffisance rรฉnale. Il a rappelรฉ que le programme national encadre lโ€™ensemble du processus liรฉ au don et ร la greffe dโ€™organes, de tissus et de cellules humaines au Burkina Faso.

En conclusion, le ministre a exprimรฉ sa profonde gratitude au prรฉsident du Faso, Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traorรฉ, pour son soutien constant, ainsi qu’ร lโ€™ensemble des professionnels de santรฉ mobilisรฉs pour cette opรฉration historique. Il a รฉgalement saluรฉ la qualitรฉ de la coopรฉration avec la Tรผrkiye, qui a permis un transfert efficace de savoir-faire au bรฉnรฉfice des jeunes mรฉdecins burkinabรจ.

#MS

#CHUT

#TransplantationRรฉnale

๐˜ฟ๐˜พ๐™๐™‹-๐™ˆ๐™Ž