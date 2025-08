𝐒𝐮𝐢𝐯𝐢 𝐝𝐞𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐮𝐱 𝐝𝐮 𝐂𝐇𝐑𝐔 𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐨𝐮𝐚 : 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭𝐮𝐞 𝐮𝐧𝐞 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚𝐢𝐧

๐’๐ฎ๐ข๐ฏ๐ข ๐๐ž๐ฌ ๐ญ๐ซ๐š๐ฏ๐š๐ฎ๐ฑ ๐๐ฎ ๐‚๐‡๐‘๐” ๐๐ž ๐†๐š๐จ๐ฎ๐š : ๐ฅ๐ž ๐๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐ž๐ซ ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž ๐ž๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐œ๐ญ๐ฎ๐ž ๐ฎ๐ง๐ž ๐ฏ๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐ž ๐๐ž ๐ญ๐ž๐ซ๐ซ๐š๐ข๐ง

โ€Ž

โ€ŽLe Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouรฉdraogo, a effectuรฉ, ce samedi 2 aoรปt 2025, une visite de terrain afin de sโ€™enquรฉrir de lโ€™รฉtat dโ€™avancement des travaux de construction du Centre hospitalier rรฉgional universitaire (CHRU) de Gaoua.

โ€Ž

โ€ŽDโ€™un coรปt global de rรฉalisation de 45 916 990 000 F CFA, cette infrastructure disposera dโ€™une capacitรฉ de 306 lits, รฉquipรฉs de matรฉriels de pointe, et sโ€™รฉtendra sur une superficie de 25 hectares, ร proximitรฉ de la citรฉ des forces vives de Gaoua.

โ€Ž

โ€ŽSelon Judicaรซl Tapsoba, chef de projet de lโ€™entreprise Ellipse Projects Belgium, responsable des travaux, au 30 juin 2025, le chantier affiche un taux dโ€™exรฉcution physique de 54,62 %, pour un dรฉlai contractuel de 36 mois, avec une livraison prรฉvue au 30 dรฉcembre 2026.

โ€Ž

โ€ŽLe Chef du Gouvernement a parcouru, ร un rythme soutenu, tous les bรขtiments en construction du nouveau CHRU, questionnant techniciens et personnel administratif sur les diffรฉrents aspects du projet : bloc opรฉratoire, urgences pรฉdiatriques, imagerie mรฉdicale, psychiatrie, soins intensifs, entre autres. ร€ lโ€™issue de sa visite, le Premier ministre a exprimรฉ sa satisfaction quant ร la progression des travaux.

โ€Ž

โ€Žยซ Lancรฉ le 30 novembre 2023 par le Prรฉsident du Faso, le Capitaine Ibrahim Traorรฉ, ce projet tient particuliรจrement ร cล“ur au Gouvernement. Au-delร des rapports rรฉguliers que nous recevons, il รฉtait important de constater directement sur le terrain lโ€™รฉtat dโ€™avancement. De gros efforts sont rรฉalisรฉs. Les bรขtiments que nous avons visitรฉs nous donnent de solides motifs de satisfaction, avec des travaux avancรฉs et une qualitรฉ dโ€™exรฉcution remarquable ยป, a-t-il soulignรฉ.

โ€Ž

โ€ŽAprรจs avoir encouragรฉ les ouvriers ainsi que les techniciens chargรฉs du suivi du chantier, le Chef du Gouvernement les a exhortรฉs ร maintenir cette dynamique afin de livrer un travail de qualitรฉ dans le dรฉlai contractuel.

โ€Ž

โ€Žยซ Nous souhaitons montrer ร tous que nous gardons un ล“il vigilant sur lโ€™รฉvolution de ce projet, trรจs attendu par lโ€™ensemble de la rรฉgion, qui accueillera des patients de plusieurs localitรฉs, y compris de pays voisins ยป, a-t-il insistรฉ.

โ€Ž

โ€ŽCette visite sโ€™inscrit dans le cadre du mรฉcanisme de suivi instaurรฉ par le Chef du Gouvernement, visant ร garantir la qualitรฉ des travaux et le respect du dรฉlai dโ€™exรฉcution de cette infrastructure majeure, qui assurera des soins de qualitรฉ aux populations de la rรฉgion du Djรดrรด.

โ€Ž

โ€Ž๐ƒ๐‚๐‘๐/๐๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž