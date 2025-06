𝐑𝐨𝐲𝐚𝐮𝐦𝐞 𝐝𝐞 𝐊𝐨𝐮𝐫𝐢𝐭𝐞𝐧𝐠𝐚 : 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐞𝐧 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐭𝐨𝐢𝐬𝐢𝐞 𝐜𝐡𝐞𝐳 𝐒𝐚 𝐌𝐚𝐣𝐞𝐬𝐭é 𝐍𝐚𝐚𝐛𝐚 𝐘𝐞𝐦𝐝é

๐‘๐จ๐ฒ๐š๐ฎ๐ฆ๐ž ๐๐ž ๐Š๐จ๐ฎ๐ซ๐ข๐ญ๐ž๐ง๐ ๐š : ๐ฅ๐ž ๐๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐ž๐ซ ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž ๐ž๐ง ๐ฏ๐ข๐ฌ๐ข๐ญ๐ž ๐๐ž ๐œ๐จ๐ฎ๐ซ๐ญ๐จ๐ข๐ฌ๐ข๐ž ๐œ๐ก๐ž๐ณ ๐’๐š ๐Œ๐š๐ฃ๐ž๐ฌ๐ญรฉ ๐๐š๐š๐›๐š ๐˜๐ž๐ฆ๐รฉ

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouรฉdraogo, a effectuรฉ, ce dimanche 29 juin 2025, une visite de courtoisie ร Sa Majestรฉ Naaba Yemdรฉ, Kourit-Yir Soaba. Dans le strict respect des us et coutumes, le Chef du Gouvernement sโ€™est rendu auprรจs de lโ€™autoritรฉ coutumiรจre afin de saluer ses nobles actions au sein de la communautรฉ et solliciter ses bรฉnรฉdictions pour le retour de la paix au Faso.

Au cours de lโ€™audience, le Premier ministre a saluรฉ lโ€™engagement constant de Sa Majestรฉ aux cรดtรฉs des autoritรฉs administratives et politiques, notamment en faveur du dรฉveloppement local et de lโ€™encadrement de la jeunesse du Kouritenga. ยซ Vous รชtes un acteur clรฉ du dรฉveloppement de cette province. ร€ ce titre, je tiens ร vous exprimer toute ma reconnaissance ยป, a-t-il soulignรฉ.

Sur le plan agricole, Naaba Yemdรฉ est reconnu comme une figure de proue dans la province du Kouritenga. Il exploite une dizaine dโ€™hectares, cultivant diverses spรฉculations, du riz au manioc, faisant ainsi figure de modรจle dans la dynamique nationale pour lโ€™autosuffisance alimentaire. Animรฉ par la foi et lโ€™espรฉrance, le Premier ministre a implorรฉ la bรฉnรฉdiction divine et lโ€™intercession des mรขnes des ancรชtres pour une saison pluvieuse abondante, gage dโ€™une campagne agricole rรฉussie.

Pour sa part, Sa Majestรฉ Naaba Yemdรฉ, Kourit-Yir Soaba, sโ€™est dit honorรฉ par la dรฉmarche respectueuse du Premier ministre ร son endroit et, au-delร , envers toute la communautรฉ. Il a formulรฉ des priรจres pour le succรจs de la mission confiรฉe au Chef du Gouvernement et a rรฉaffirmรฉ sa disponibilitรฉ ร ล“uvrer sans relรขche ร la rรฉussite des grands chantiers impulsรฉs par le Prรฉsident du Faso, le Capitaine Ibrahim Traorรฉ.

๐ƒ๐‚๐‘๐/๐๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž

Agence d’Information du Burkinaย