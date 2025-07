‎𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐄𝐏𝐄 : 𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐠𝐮𝐞𝐮𝐫 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐚𝐮 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭ées

‎Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, représentant le Président du Faso, a présidé, ce jeudi 31 juillet 2025 à Ouagadougou, la 26ᵉ session de l’Assemblée générale des Établissements publics de l’État (AG-EPE). Placée sous le thème « L’apport de la comptabilité des matières dans la gestion efficiente du patrimoine des Établissements Publics de l’État dans un contexte de rareté des ressources », cette rencontre a réuni les représentants de 109 établissements publics autour de l’examen de leurs rapports de gestion et états financiers pour l’année budgétaire 2024.

‎L’analyse consolidée a porté sur 91 établissements publics, hors fonds nationaux, contre 84 l’an dernier. Les données financières révèlent une progression notable des recettes, qui atteignent 472,159 milliards de F CFA contre 430,465 milliards en 2023, soit une hausse de 9,69 %. Les dépenses budgétaires suivent la même tendance, passant de 355,347 milliards à 384,908 milliards de F CFA, en augmentation de 8,32 %. Quant aux charges de fonctionnement, elles s’élèvent à 13,279 milliards de F CFA, marquant une hausse de 4,28 %.

‎Dans un contexte de fortes contraintes budgétaires et de pression sociale croissante, le Premier ministre a souligné l’importance de renforcer l’efficience dans la gestion des ressources publiques. Il a mis en exergue la comptabilité des matières comme un levier stratégique pour améliorer la gestion du patrimoine, rationaliser les dépenses et réorienter les ressources vers des actions à fort impact social. Une comptabilité bien tenue, appuyée par des outils modernes et gérée par des professionnels compétents, a-t-il affirmé, permet d’optimiser l’utilisation des biens publics tout en renforçant la transparence.

‎Appelant à une gouvernance plus rigoureuse, le Chef du Gouvernement a plaidé pour l’adoption d’approches intégrées, agiles et orientées résultats. Il a insisté sur la nécessité de procéder à un inventaire rigoureux des actifs de l’État, d’assurer un meilleur suivi de l’utilisation des équipements et de responsabiliser davantage les agents chargés de leur gestion. Le Premier ministre a également encouragé une meilleure reconnaissance du rôle des gestionnaires de matières, à travers une communication accrue et une intégration effective dans la chaîne décisionnelle.

‎Les recommandations issues de cette session serviront de repères pour renforcer la performance, la transparence et la redevabilité au sein des EPE. Instituée en 2000, l’Assemblée générale des Établissements publics de l’État constitue un cadre de gouvernance essentiel, permettant l’évaluation des performances, l’adoption des rapports des conseils d’administration et l’approbation des états financiers, tout en facilitant l’identification des défis structurels auxquels font face les entités publiques.

‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞