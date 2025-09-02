‎𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 : 𝐥𝐞 𝐆𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 eva𝐥𝐮𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐫é𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐟𝐢𝐱𝐞 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐨𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬

‎Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé, ce mardi 02 septembre 2025 à Ouagadougou, la première session ordinaire du Conseil national de la modernisation de l’administration et de la bonne gouvernance (CN-MABG). Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du suivi de la Stratégie nationale de modernisation de l’administration publique (SN-MAP) et de la promotion de la bonne gouvernance.

‎Les travaux ont porté principalement sur l’état de mise en œuvre, au titre de 2024, de la SN-MAP, sur les actions majeures de promotion de la bonne gouvernance et sur l’évaluation de la performance globale de l’administration.

‎Selon le rapport annuel 2024, le taux d’exécution physique des activités de la stratégie a atteint 74,89 %, contre 31,86 % en 2023. Une progression significative, traduisant des avancées concrètes dans la mise en œuvre des réformes destinées à rendre le service public plus performant et plus proche des citoyens.

‎À l’ouverture des travaux, le Chef du Gouvernement a rappelé que la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, en matière de souveraineté et de bonne gouvernance, répond aux attentes légitimes des populations. Il a situé les enjeux de la session dans le contexte de la Révolution progressiste populaire, qui vise une transformation structurelle et durable du pays. Ainsi, l’administration doit rompre avec « la lourdeur bureaucratique, l’opacité des procédures, le corporatisme, le statu quo, et tant d’autres travers », pour se positionner comme « un pôle d’excellence et de solution » au service des citoyens.

‎Le Premier ministre a exhorté les administrations centrales, déconcentrées et décentralisées, ainsi que les sociétés et établissements publics de l’État, à mettre fin à certaines pratiques telles que la fluctuation permanente des organigrammes et la concurrence institutionnelle malsaine, afin de privilégier la satisfaction des sollicitations légitimes des concitoyens.

‎Pour sa part, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, a indiqué que les défis majeurs de la modernisation résident dans l’impulsion de réformes institutionnelles à haute valeur ajoutée et dans la promotion de l’administration électronique, à travers la simplification et la digitalisation des procédures.

‎Afin de garantir la mise en œuvre diligente de la vision présidentielle, le Premier ministre a donné des orientations claires portant sur l’accélération de la digitalisation, la rationalisation des structures administratives, ainsi que la promotion de la transparence et de la redevabilité.

‎Ces priorités devront être traduites en actions concrètes dès 2026, à travers une nouvelle stratégie nationale qui mettra l’accent sur la gestion efficace des ressources humaines, l’opérationnalisation du guichet virtuel unique, et la vulgarisation d’un livre blanc sur les valeurs du service public burkinabè.

Agence d’Information du Burkina

‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞