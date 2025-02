𝐋𝐞 𝐩𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥’𝐔𝐄𝐌𝐎𝐀 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐨

๐ƒ๐žฬ๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ฉ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐žฬ๐œ๐จ๐ง๐จ๐ฆ๐ข๐ช๐ฎ๐ž

๐‹๐ž ๐ฉ๐ซ๐žฬ๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐‚๐จ๐ฆ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž ๐ฅ’๐”๐„๐Œ๐Ž๐€ ๐ฌ๐š๐ฅ๐ฎ๐ž ๐ฅ๐š ๐ฉ๐ž๐ซ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ง๐œ๐ž ๐๐ฎ ๐๐ฎ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐š ๐ ๐š๐ฌ๐จ

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouรฉdraogo, a reรงu en audience, ce mardi 18 fรฉvrier 2025, le prรฉsident de la Commission de l’Union รฉconomique et monรฉtaire ouest-africaine (UEMOA), Abdoulaye Diop. Les rรฉsultats de lโ€™union รฉconomique ainsi que ses perspectives ont รฉtรฉ les points essentiels des รฉchanges.

ร€ l’issue de cette rencontre, Abdoulaye Diop, le prรฉsident de la Commission de l’Union รฉconomique et monรฉtaire ouest-africaine (UEMOA), a exprimรฉ sa satisfaction pour les efforts et les rรฉsultats du Burkina Faso dans plusieurs domaines, notamment la mobilisation des ressources et la transposition des textes communautaires.

Cette rencontre a รฉtรฉ mise ร profit pour faire le point sur les 30 ans d’existence de l’UEMOA. En dรฉpit du contexte รฉconomique mondial dรฉfavorable, a prรฉcisรฉ M. Diop, l’Union s’est montrรฉe rรฉsiliente et dynamique, grรขce ร la contribution de ses ร‰tats membres, dont le Burkina Faso. ยซ Le Burkina a jouรฉ toute sa partition pour permettre pendant ces 30 ans d’avoir une union performante au plan socio-รฉconomique ยป, a-t-il ajoutรฉ.

Le prรฉsident de la Commission de l’UEMOA a รฉgalement saluรฉ les efforts des autoritรฉs burkinabรจ en matiรจre de sรฉcuritรฉ. Une lutte quโ€™il a dit comprendre, car ยซ sans la paix, sans la sรฉcuritรฉ, les politiques de dรฉveloppement, les politiques รฉconomiques auront naturellement des difficultรฉs ร รชtre mises en ล“uvre de faรงon efficace ยป.

Sur le plan รฉconomique, Abdoulaye Diop a relevรฉ et apprรฉciรฉ les performances du Burkina Faso dans la mobilisation des ressources propres, ce qui facilite la consolidation de sa situation macroรฉconomique, malgrรฉ le contexte dรฉfavorable.

Il a par ailleurs soulignรฉ le dynamisme du Burkina Faso dans la transposition des textes communautaires.

Le prรฉsident Abdoulaye Diop a aussi annoncรฉ au Chef du Gouvernement lโ€™รฉlaboration de deux importants documents pour la gouvernance de lโ€™Union. Il s’agit de la vision 2040 de l’institution, qui ambitionne un espace communautaire prospรจre et paisible, et du Plan stratรฉgique intitulรฉ Impact 2030, qui vise ร valoriser les ressources nationales pour dรฉvelopper des chaรฎnes de valeur, crรฉer des emplois et augmenter les revenus des populations.

ยซ C’est dans cette mรชme voie que les autoritรฉs du Burkina Faso sont en train de travailler depuis quelques annรฉes. Donc, il y a vรฉritablement une convergence de vues et d’orientations. Nous travaillerons ensemble ร la mise en ล“uvre de ces actions pour le dรฉveloppement communautaire de notre union ยป, a-t-il conclu.

๐ƒ๐‚๐‘๐/๐๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž