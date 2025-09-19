‎𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧é𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭é 𝟐𝟎𝟐𝟓 : 𝐯𝐞𝐫𝐬 𝐮𝐧𝐞 𝐡𝐚𝐫𝐦𝐨𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐝’𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭é 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐄𝐒

‎

‎Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel OUÉDRAOGO, a présidé, ce vendredi 19 septembre 2025 à Ouagadougou, la cérémonie de clôture de la 6ᵉ édition de la Journée internationale de l’identité. L’événement a été marqué par une forte mobilisation nationale et la participation des délégations officielles du Mali et du Niger, pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES).

‎

‎Organisée du 15 au 19 septembre 2025 par l’Office national d’identification (ONI), sous l’égide du ministère de la Sécurité, cette édition avait pour thème : « Harmonisation intégrée des documents d’identité et de voyage dans l’espace AES : état des lieux, défis et opportunités pour la libre circulation des personnes et des biens ». Les échanges ont porté sur l’interfaçage des systèmes d’identification, la gestion intelligente des frontières et les défis de l’interopérabilité régionale.

‎

‎Au terme des travaux, les participants ont recommandé l’opérationnalisation de la feuille de route pour l’harmonisation des documents d’identité au sein de l’AES, la modernisation et la numérisation des systèmes d’identification afin de les rendre interopérables et sécurisés, le renforcement des contrôles aux frontières tout en garantissant la libre circulation des citoyens, ainsi que l’intégration des déplacés internes et des populations marginalisées dans les systèmes d’enregistrement.

‎

‎Dans son discours, prononcé au nom du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, le Premier ministre a rappelé que la question de l’identité constitue un enjeu majeur de souveraineté pour les États de l’AES : « L’identité est le socle de l’État, la première reconnaissance de l’existence, et la clé d’accès à tous les droits fondamentaux. » Il a souligné la nécessité de bâtir une identité confédérale, harmonisée et reconnue entre les trois États, condition essentielle pour faciliter la libre circulation des personnes, renforcer la sécurité régionale et promouvoir l’inclusion sociale, notamment des personnes déplacées internes.

‎

‎Le Chef du Gouvernement a, par ailleurs, décliné trois grandes orientations stratégiques pour l’avenir : la mise en place de systèmes d’identification interopérables, modernes et numériques, garantissant la protection des données personnelles ; l’harmonisation des documents d’identité et de voyage au sein de l’AES pour une mobilité fluide, sûre et légitime ; et l’inclusion des personnes vulnérables et déplacées internes grâce à des solutions innovantes, mobiles et adaptées aux réalités du terrain. « Notre devoir est de leur rendre leur droit à l’identité, afin qu’ils puissent vivre dignement, participer à la cohésion nationale et renforcer la légitimité de nos institutions », a-t-il affirmé.

‎

‎Le représentant des parrains, Bassolma BAZIÉ, président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, a salué une initiative qui transcende la simple administration pour devenir un acte souverain et stratégique : « La souveraineté ne se dit pas, elle s’organise. Et vous l’avez prouvé à travers l’inclusion des pays frères et la mise en œuvre rigoureuse de décisions structurantes dans le domaine de l’identification. »

‎

‎Durant les cinq jours de la célébration, plusieurs activités ont été déployées sur l’ensemble du territoire : opérations spéciales de délivrance de CNIB (27 545 demandes enregistrées), expositions technologiques, journées portes ouvertes, panels et communications thématiques de haut niveau.

‎

‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞𝟐𝟎𝟐𝟓