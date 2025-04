𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧é𝐞𝐬 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐨𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐢𝐭𝐨𝐲𝐞𝐧𝐧𝐞 : 𝐟𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢è𝐫𝐞 𝐩𝐡𝐚𝐬𝐞 à 𝐥’é𝐜𝐨𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐀 𝐝𝐞 𝐁𝐚𝐥𝐤𝐮𝐲

๐‰๐จ๐ฎ๐ซ๐งรฉ๐ž๐ฌ ๐ง๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ž๐ฌ ๐โ€™๐ž๐ง๐ ๐š๐ ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ฉ๐š๐ญ๐ซ๐ข๐จ๐ญ๐ข๐ช๐ฎ๐ž ๐ž๐ญ ๐๐ž ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ข๐œ๐ข๐ฉ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐œ๐ข๐ญ๐จ๐ฒ๐ž๐ง๐ง๐ž : ๐Ÿ๐ข๐ง ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฆ๐ขรจ๐ซ๐ž ๐ฉ๐ก๐š๐ฌ๐ž ร ๐ฅโ€™รฉ๐œ๐จ๐ฅ๐ž ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ข๐ซ๐ž ๐€ ๐๐ž ๐๐š๐ฅ๐ค๐ฎ๐ฒ

Le ministre dโ€™ร‰tat, ministre de lโ€™Administration territoriale et de la Mobilitรฉ, ร‰mile Zerbo, reprรฉsentant le Premier ministre, a assistรฉ, ce vendredi 11 avril 2025, ร la montรฉe des couleurs ร lโ€™รฉcole primaire A de Balkuy, dans lโ€™arrondissement 11 de Ouagadougou. Cet acte marque officiellement la fin de la premiรจre phase des Journรฉes nationales dโ€™engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

Dans son discours, le ministre dโ€™ร‰tat a saluรฉ la qualitรฉ de lโ€™hommage patriotique rendu par les รฉlรจves, notamment lโ€™interprรฉtation du Ditanyรจ en langue moorรฉ et la montรฉe des couleurs exรฉcutรฉe avec brio.

Cette cรฉrรฉmonie, a-t-il prรฉcisรฉ, se veut un acte de reconnaissance envers le personnel รฉducatif et un appel ร lโ€™engagement civique dรจs le plus jeune รขge.

ยซ Nous sommes lร avec les tout-petits aujourdโ€™hui, car ce sont eux qui dirigeront le Burkina de demain. Et pour que ce Burkina soit ร lโ€™image de nos aspirations rรฉvolutionnaires, il faut que ces enfants grandissent dans la discipline et lโ€™amour de la patrie ยป, a affirmรฉ ร‰mile Zerbo.

A la jeunesse burkinabรจ dans son ensemble, le ministre d’ร‰tat a adressรฉ ce message : il est temps de tourner le dos ร lโ€™indiscipline et aux comportements inciviques qui gangrรจnent la sociรฉtรฉ. Il les a exhortรฉs au respect des rรจgles de la circulation routiรจre et ร lโ€™appropriation des valeurs civiques.

Un des moments forts de la cรฉrรฉmonie fut la distribution de plants aux รฉlรจves. ยซ Ces arbres vous sont donnรฉs comme un test de responsabilitรฉ. Prenez-en soin, car cโ€™est un acte concret de discipline et de respect des dรฉcisions de vos aรฎnรฉs ยป, a exhortรฉ le ministre.

A l’รฉcole primaire A de Balkuy la saponification a รฉtรฉ intรฉgrรฉe aux apprentissages. La dรฉlรฉgation gouvernementale a pu apprรฉcier les rรฉsultats des รฉlรจves par une visite de la salle de production.

La directrice de lโ€™รฉcole primaire A de Balkuy, madame Zรฉmani/Sรฉdogo Abzรจta, a exprimรฉ sa fiertรฉ et sa reconnaissance ร lโ€™endroit des autoritรฉs pour le choix portรฉ sur son รฉtablissement pour cette cรฉrรฉmonie.

Saisissant l’occasion, elle a sollicitรฉ lโ€™appui des autoritรฉs pour la construction de latrines, de salles de classe pour le centre prรฉscolaire, lโ€™รฉlectrification de lโ€™รฉcole, la sรฉcurisation du pรฉrimรจtre par une clรดture, ainsi que la construction dโ€™un bureau pour la direction.

ยซ Nous, VDP de lโ€™รฉducation ร Balkuy, sommes engagรฉs et prรชts ร accompagner toutes les rรฉformes portรฉes par le ministรจre ยป, a-t-elle soutenu, rรฉaffirmant lโ€™engagement sans faille de son รฉquipe pรฉdagogique de 10 enseignantes qui encadre 555 รฉlรจves, dont 78 dรฉplacรฉs internes et 44 en situation de handicap.

Cโ€™est sur une note dโ€™optimisme et dโ€™appel ร la responsabilitรฉ collective que sโ€™est refermรฉe cette premiรจre phase des Journรฉes nationales dโ€™engagement patriotique et de participation citoyenne. La deuxiรจme phase est prรฉvue au dernier trimestre de lโ€™annรฉe, avec lโ€™espoir dโ€™un Burkinabรจ plus civique et patriote.

๐ƒ๐‚๐‘๐/๐๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž