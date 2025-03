๐‰๐จ๐ฎ๐ซ๐งรฉe๐ฌ ๐๐ž ๐ฅโ€™๐ž๐ฑ๐ž๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐š๐ซ๐ข๐ญรฉ ๐Ÿ๐ข๐ฌ๐œ๐š๐ฅ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“ : ๐‹๐ž ๐๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐ž๐ซ ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž ๐๐จ๐ง๐ง๐ž ๐ฅ’๐ž๐ฑ๐ž๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž

Dans le cadre de lโ€™initiative dรฉnommรฉe Journรฉes de lโ€™exemplaritรฉ fiscale, la Direction gรฉnรฉrale des impรดts sโ€™est dรฉployรฉe, ce jeudi 5 mars 2025, ร la Primature. ร€ lโ€™occasion, des agents des directions centrales et des structures rattachรฉes de lโ€™institution ont rรฉpondu ร lโ€™appel du civisme fiscal. Donnant lโ€™exemple, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouรฉdraogo s’est acquittรฉ de ses obligations fiscales, avant de lancer un appel au civisme fiscal.

Le Chef du Gouvernement a saluรฉ lโ€™initiative dont lโ€™objectif est de sensibiliser les Burkinabรจ sur l’importance du paiement des taxes et impรดts, afin de favoriser une meilleure mobilisation des ressources fiscales intรฉrieures. Il a insistรฉ sur le fait que la souverainetรฉ du pays dรฉpendait en grande partie de sa capacitรฉ ร mobiliser ses ressources internes. Chaque citoyen a un rรดle ร jouer pour renforcer lโ€™indรฉpendance รฉconomique du pays et lui assurer les moyens dโ€™affronter les dรฉfis sรฉcuritaires et dโ€™engager une transformation structurelle durable.

ยซย On a besoin, plus que jamais, que chaque Burkinabรจ en prenne conscience et soit un modรจle en termes de civisme fiscal en payant ses taxes. C’est la meilleure maniรจre, aujourd’hui, de pouvoir donner corps ร l’affirmation de notre souverainetรฉ, parce que vous savez que la main qui reรงoit est toujours au-dessous de celle qui donne. Nous voulons faire en sorte que nous n’ayons plus, pour des questions de souverainetรฉ, ร attendre la mainย ยป, a expliquรฉ le Premier ministre.

Soucieux de la diligence du service et du bon accueil des contribuables, le Chef du Gouvernement a appelรฉ les services des impรดts ร jouer pleinement leur rรดle, en facilitant les dรฉmarches des usagers. Il a en outre encouragรฉ les agents ร amรฉliorer lโ€™accueil et lโ€™accessibilitรฉ aux services fiscaux, estimant que le bon fonctionnement de lโ€™administration รฉtait essentiel pour inciter les citoyens ร sโ€™acquitter de leurs obligations.

Prรฉsent aux cรดtรฉs des agents des impรดts mobilisรฉs pour la circonstance, le Directeur gรฉnรฉral adjoint des Impรดts, Benoรฎt Zongo, a rappelรฉ les innovations de la Direction gรฉnรฉrale des impรดts, en vue de faciliter la collecte des taxes et impรดts. Cโ€™est notamment la plateforme FASO ARZEKA et des moyens de transfert des tรฉlรฉphonies mobiles.

La prรฉsente รฉdition des Journรฉes d’exemplaritรฉ fiscale est placรฉe sous le thรจme : ยซ Pour un Burkina Faso rรฉsilient et souverain, je dรฉclare et je paie mes impรดts. ยป

๐ƒ๐‚๐‘๐/๐๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž