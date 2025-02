𝐆𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐱𝐢𝐦𝐢𝐭é : 𝐥𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’É𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐥𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝é𝐥é𝐠𝐮é 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠é 𝐝𝐮 𝐁𝐮𝐝𝐠𝐞𝐭 𝐠𝐚𝐥𝐯𝐚𝐧𝐢𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐝𝐮 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞-𝐍𝐨𝐫𝐝

๐†๐จ๐ฎ๐ฏ๐ž๐ซ๐ง๐š๐ง๐œ๐ž ๐๐ž ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฑ๐ข๐ฆ๐ข๐ญรฉ : ๐ฅ๐ž ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž ๐๐ž ๐ฅ’ร‰๐œ๐จ๐ง๐จ๐ฆ๐ข๐ž ๐ž๐ญ ๐๐ž๐ฌ ๐ ๐ข๐ง๐š๐ง๐œ๐ž๐ฌ ๐ž๐ญ ๐ฅ๐ž ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž ๐รฉ๐ฅรฉ๐ ๐ฎรฉ ๐œ๐ก๐š๐ซ๐ รฉ ๐๐ฎ ๐๐ฎ๐๐ ๐ž๐ญ ๐ ๐š๐ฅ๐ฏ๐š๐ง๐ข๐ฌ๐ž๐ง๐ญ ๐ฅ๐ž๐ฎ๐ซ๐ฌ ๐œ๐จ๐ฅ๐ฅ๐š๐›๐จ๐ซ๐š๐ญ๐ž๐ฎ๐ซ๐ฌ ๐๐ฎ ๐‚๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐ž-๐๐จ๐ซ๐

(Kaya, le 25 fรฉvrier 2025) โ€“ Le ministre de l’ร‰conomie et des Finances, Dr Aboubakar NACANABO, et le ministre dรฉlรฉguรฉ chargรฉ du Budget, Fatoumata BAKO/TRAORร‰, accompagnรฉs de leurs proches collaborateurs, ont rendu visite au personnel des services dรฉconcentrรฉs du dรฉpartement de l’Economie et des Finances dans la rรฉgion du Centre-Nord.

Tour ร tour, Dr Aboubakar NACANABO et Fatoumata BAKO/TRAORร‰ se sont rendus ร la Trรฉsorerie rรฉgionale, ร la Direction rรฉgionale du Contrรดle des marchรฉs publics et des engagements financiers, ร la Direction rรฉgionale des Impรดts, ร la Brigade mobile des douanes de Kaya, ainsi qu’ร la Direction rรฉgionale du Budget et ร Direction rรฉgionale de l’ร‰conomie et de la Planification.

Les ministres ont fรฉlicitรฉ leurs collaborateurs du Centre-Nord pour leur rรฉsilience et pour leurs contributions ร l’atteinte des objectifs du ministรจre malgrรฉ le contexte difficile.

Pour continuer dans cette bonne dynamique, les premiers responsables du ministรจre ont livrรฉ des messages d’encouragement et de motivation ร leurs collaborateurs. Ils les ont surtout invitรฉs ร rester mobilisรฉs pour relever les immenses dรฉfis du ministรจre pour l’annรฉe 2025.

Les personnels des diffรฉrentes entitรฉs ont remerciรฉ les ministres pour la reconnaissance des efforts fournis au quotidien dans l’accomplissement de leurs missions, tout en prenant l’engagement de maintenir le cap pour de meilleures performances.

๐ƒ๐‚๐‘๐/๐Œ๐„๐