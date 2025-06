𝐅𝐚𝐝𝐚 𝐍’𝐆𝐨𝐮𝐫𝐦𝐚 : 𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐲𝐯𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐧𝐚𝐮𝐠𝐮𝐫é𝐞

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé, ce samedi 28 juin 2025, à l’inauguration officielle de la salle polyvalente de Fada N’Gourma. Longtemps attendue par les forces vives de la région, cette infrastructure vient répondre au besoin crucial d’un espace d’accueil moderne pour les activités communautaires, culturelles et économiques.

Située au secteur n°11, à proximité de la RN4 et de la gare routière, la salle polyvalente de Fada N’Gourma dispose d’une capacité d’accueil de 1000 places. Elle comprend un auditorium de 800 places au rez-de-chaussée ainsi qu’une mezzanine de 200 places, modulable en deux salles autonomes de 100 places chacune. L’infrastructure se distingue par sa modularité, permettant d’accueillir aussi bien des réunions professionnelles, des cérémonies festives, des spectacles que de grands rassemblements.

Réalisé par l’État burkinabè, à travers le Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR), avec l’appui de la Banque mondiale, ce joyau architectural a mobilisé un investissement de plus de deux milliards cinq cent millions de FCFA.

Pour le Premier ministre, cette inauguration symbolise l’accomplissement d’une promesse : celle d’un Burkina Faso debout, résilient et souverain. « Au-delà de son architecture imposante, cette salle incarne l’engagement du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, et de tout un peuple dans un combat sans relâche pour la paix, la stabilité et le développement », a-t-il déclaré.

Soulignant l’importance de la cohésion et de la solidarité, le Chef du Gouvernement a invité les populations à renforcer l’unité et la mobilisation collective pour défendre la patrie et assurer un développement durable.

La région de l’Est, qui ne disposait jusqu’alors d’aucun espace de cette envergure, bénéficie ainsi d’une infrastructure majeure pour l’inclusion sociale, l’amélioration du cadre de vie et le rayonnement économique local. Le président de la délégation spéciale de Fada N’Gourma, Jérôme Idani, a exprimé sa gratitude au Gouvernement et pris l’engagement de veiller à la bonne gestion de cette nouvelle infrastructure.

La ville de Fada N’Gourma a bénéficié, à travers le PUDTR, d’investissements de près de 30 milliards de F CFA, avec des effets tangibles sur le quotidien des populations. Par ces réalisations, le Gouvernement confirme sa volonté de renforcer la résilience des villes et de leurs habitants, et de bâtir les fondations d’un développement local durable.

𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞