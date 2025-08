E𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐬 𝐝’𝐨𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐝𝐞𝐬 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬 : 𝐮𝐧 𝐭𝐚𝐮𝐱 𝐠𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐦𝐢𝐬𝐞 𝐞𝐧 œ𝐮𝐯𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝟔𝟎,𝟖𝟓% 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐞𝐧 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞 𝐝𝐮 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐞

E๐ฏ๐š๐ฅ๐ฎ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž๐ฌ ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ฌ ๐โ€™๐จ๐›๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐Ÿ๐ฌ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“ ๐๐ž๐ฌ ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž๐ฌ : ๐ฎ๐ง ๐ญ๐š๐ฎ๐ฑ ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐๐ž ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ž ๐ž๐ง ล“๐ฎ๐ฏ๐ซ๐ž ๐๐ž ๐Ÿ”๐ŸŽ,๐Ÿ–๐Ÿ“% ๐ฉ๐จ๐ฎ๐ซ ๐ฅ๐ž ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž ๐ž๐ง ๐œ๐ก๐š๐ซ๐ ๐ž ๐๐ฎ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฆ๐ž๐ซ๐œ๐ž

Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouรฉdraogo a procรฉdรฉ, ce mardi 5 aoรปt 2025, ร lโ€™รฉvaluation ร mi-parcours du contrat dโ€™objectifs du ministre du Dรฉveloppement Industriel, du Commerce, de lโ€™Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises, Serge Gnaniodem PODA. Devant le Chef du Gouvernement, le ministre Poda a prรฉsentรฉ le bilan de son action au premier semestre. Le taux global de mise en ล“uvre des 60 activitรฉs prรฉvues dans son contrat sโ€™รฉtablit ร 60,85 %.

Trois axes stratรฉgiques structurent ce contrat dโ€™objectifs : la promotion du commerce et des services, le dรฉveloppement du secteur industriel et artisanal, ainsi que la bonne gouvernance รฉconomique et financiรจre.

ยซ Au 30 juin 2025, le taux global de mise en ล“uvre des 60 activitรฉs prรฉvues est de 60,85 %, contre un objectif de 50 %. Nous sommes donc en avance sur notre plan de travail ยป, a soulignรฉ le ministre Poda.

Les actions prioritaires du premier semestre ont portรฉ notamment sur la lutte contre la fraude commerciale, les pratiques anticoncurrentielles et la fixation non rรฉglementaire des prix, ainsi que sur lโ€™accompagnement de certaines unitรฉs industrielles.

ยซ Nous avons mis un accent particulier sur la relance de BRAFASO, dont les travaux de rรฉhabilitation sont quasiment achevรฉs, ainsi que sur le renforcement des capacitรฉs de production de la Minoterie du Faso (MINOFA) ร Banfora, avec lโ€™installation de deux nouvelles chaรฎnes de production ยป, a prรฉcisรฉ M. Poda.

Le ministre a รฉgalement annoncรฉ lโ€™inauguration prochaine du Centre national dโ€™Appui ร la Transformation Artisanale du Coton (CNATAC), situรฉ ร Bobo-Dioulasso, prรฉvue pour le second semestre 2025. Cette infrastructure sโ€™inscrit dans une vision durable de soutien au secteur artisanal.

Abordant la gestion des entreprises publiques relevant de son dรฉpartement, le ministre a mis en avant les rรฉsultats financiers encourageants obtenus grรขce ร une gouvernance axรฉe sur la performance. ยซ Cโ€™est dans une logique de bonne gouvernance et de culture de la performance que nous agissons. Les sociรฉtรฉs dโ€™ร‰tat sous notre tutelle ont atteint un chiffre dโ€™affaires global de 24 milliards de francs CFA, ce qui prouve que nos efforts portent leurs fruits ยป, a-t-il conclu.

ร€ quelques mois de la fin de lโ€™annรฉe, le ministรจre entend consolider les acquis, accรฉlรฉrer la mise en ล“uvre des actions restantes et renforcer lโ€™impact socio-รฉconomique de ses interventions sur le terrain.

DCRP/Primature