𝐄𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐬 𝐝’𝐨𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐝𝐞𝐬 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬 : 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐟𝐚𝐢𝐭 𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐬 résultats 𝐞𝐭 dégage 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞𝐬

‎

‎Au terme d’une session de trois jours consacrée à l’évaluation à mi-parcours des contrats d’objectifs des ministres pour le premier semestre 2025, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a fait le point sur les résultats obtenus et les perspectives à venir.

‎

‎« Cet exercice est un dispositif classique de pilotage. En début d’année, chaque ministre signe un contrat d’objectifs qui comporte un ensemble d’actions prioritaires, aussi bien en termes de réformes que d’actions concrètes sur le terrain, directement inspirées de la vision et des orientations du camarade Président, le Capitaine Ibrahim Traoré », a-t-il rappelé.

‎

‎Au terme de ces trois jours d’évaluation, le Premier ministre a annoncé une moyenne globale d’exécution de plus de 54 %, dépassant ainsi la cible initiale fixée à 50 %. Toutefois, il a fait comprendre que : « Nous ne sommes pas dans le culte des chiffres, mais dans l’évaluation des impacts réels des actions sur le quotidien des Burkinabè, en ville comme en campagne. »

‎

‎Si des motifs de satisfaction existent, le Premier ministre a également exhorté les ministres à ne pas se jeter dans l’autosatisfaction au regard de ces résultats.

‎

‎ « Il faut rester dans une quête permanente d’une mise en œuvre diligente des actions et réformes, améliorer la cadence là où c’est possible, car les attentes légitimes de nos concitoyens restent immenses dans tous les secteurs », a-t-il exhorté.

‎

‎Le Premier ministre a rassuré la population sur la détermination du Gouvernement à poursuivre et accélérer la mise en œuvre des orientations du Chef de l’État : « Le rythme est encourageant, mais nous voulons qu’il s’amplifie, afin que chaque Burkinabè constate des améliorations concrètes dans sa vie quotidienne ».

‎

‎Enfin, il a annoncé que l’évaluation finale du contrat d’objectifs sera faite en fin d’année, avec l’objectif clair que les performances dépassent les attentes.

‎

‎ »Il est à noter que trois ministres n’ont pas pu être évalués lors de cette session, en raison de missions autorisées à l’extérieur du pays. Leur passage se fera dès leur retour », a précisé le Premier ministre.

‎

‎𝐃𝐂𝐑𝐏 / 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞