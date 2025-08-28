𝐂𝐥𝐚𝐩 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 75𝐞 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥’𝐎𝐌𝐒 𝐀𝐟𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 : 𝐥𝐞 𝐁𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐨 𝐬𝐞 𝐟é𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞

Lusaka, le 28 août 2025

La délégation du Burkina Faso, conduite par le ministre de la Santé, Dr Robert Kargougou, a dressé le bilan de la participation du pays à la 75e session du Comité régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique.

Au lendemain de la clôture de cette session, les quarante-sept ministres de la Santé et chefs de délégation se sont réunis autour du Directeur régional, Pr Mohamed Yakub Janabi, pour faire le point de ce grand rendez-vous consacré à l’état de santé de la région.

Lors des échanges, le ministre Kargougou a exprimé sa gratitude aux autorités nationales et aux acteurs régionaux pour leur engagement ayant permis la réussite de cette rencontre. Il a salué en particulier le sens de l’écoute du directeur régional et rappelé l’importance du rôle de coordination de l’OMS, qui doit s’appuyer sur une meilleure prise en compte des priorités gouvernementales afin de garantir leur autodétermination.

Le ministre a également présenté le bilan de la participation du Burkina Faso, soulignant la contribution active du pays aux débats thématiques et les échanges fructueux avec plusieurs partenaires. Il a rappelé les efforts financiers conséquents consentis par le gouvernement, représentant 12 % du budget national pour la santé, et leurs résultats probants : dépistage gratuit des lésions précancéreuses du col de l’utérus, mise en œuvre d’écho-mammographies, et actions de sensibilisation de masse. « En huit mois d’activités des cliniques mobiles, plus de deux millions de femmes ont été sensibilisées à l’auto-examen des seins, plus de quinze mille ont bénéficié d’une écho-mammographie et plus de cent mille femmes, en milieu urbain et rural, ont été dépistées pour les lésions précancéreuses du col de l’utérus », a-t-il précisé.

Le Burkina Faso s’est également distingué, représentant les pays africains francophones et lusophones au conseil d’administration de Gavi avec la participation à l’évènement parallèle « Gavi Leap », où la souveraineté sanitaire et vaccinale a été mise en avant.

Parmi les décisions majeures de cette session, le chef de la délégation a cité la résolution sur le renforcement des services de réadaptation, visant à atteindre 60 % de plans d’action opérationnels assortis de budgets disponibles dans tous les pays, 60% de formations sanitaires offrant des services de réhabilitation, la résolution sur l’intensification de la lutte contre le paludisme pour atteindre les cibles de la stratégie technique mondiale. Il a également rappelé l’initiative nationale avec le lancement de la brigade Laabal, destinée à améliorer l’assainissement du cadre de vie pour contribuer à la lutte anti-vectorielle.

Dr Kargougou a salué les avancées obtenues en matière de diplomatie sanitaire : « Le Mali a été désigné vice-président du Comité régional, tandis que le Burkina Faso a été choisi pour siéger au Fonds africain pour les urgences de santé publique et représenter l’Afrique au Comité de coordination du Programme de recherche sur les maladies tropicales. Enfin, la rencontre entre les pays de la Confédération de l’AES et le directeur régional de l’OMS pour l’Afrique a permis de faire entendre nos préoccupations et d’obtenir une écoute attentive », a-t-il conclu, se disant pleinement satisfait de cette session.

Agence d’Information du Burkina

𝘿𝘾𝙍𝙋-𝙈𝙎