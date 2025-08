𝐂𝐚𝐧𝐭𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐆𝐚𝐨𝐮𝐚 : 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞𝐳 𝐒𝐚 𝐌𝐚𝐣𝐞𝐬𝐭é 𝐁𝐢𝐟𝐚𝐭é 𝐈𝐈

๐‚๐š๐ง๐ญ๐จ๐ง ๐๐ž ๐†๐š๐จ๐ฎ๐š : ๐ฅ๐ž ๐๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐ž๐ซ ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž ๐œ๐ก๐ž๐ณ ๐’๐š ๐Œ๐š๐ฃ๐ž๐ฌ๐ญรฉ ๐๐ข๐Ÿ๐š๐ญรฉ ๐ˆ๐ˆ

โ€ŽEn sรฉjour dans la rรฉgion du Djรดrรด, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouรฉdraogo, a rendu une visite de courtoisie ร Sa Majestรฉ Bifatรฉ II, Chef de canton de Gaoua, ce vendredi 1er aoรปt 2025.

โ€ŽDans une dรฉmarche empreinte de respect et de cordialitรฉ, le Chef du Gouvernement a saluรฉ le rรดle crucial jouรฉ par la notabilitรฉ coutumiรจre du canton de Gaoua dans le renforcement du vivre-ensemble et lโ€™accompagnement des efforts de dรฉveloppement.

โ€ŽLe Premier ministre a rรฉaffirmรฉ lโ€™importance dโ€™une collaboration รฉtroite entre le Gouvernement et les autoritรฉs coutumiรจres, dans le cadre de la mise en ล“uvre des rรฉformes engagรฉes par le Prรฉsident du Faso, le Capitaine Ibrahim Traorรฉ.

โ€ŽTouchรฉ par cette marque dโ€™attention, Sa Majestรฉ Bifatรฉ II a exprimรฉ sa gratitude au Chef du Gouvernement.

โ€ŽIl a rรฉitรฉrรฉ le soutien du canton de Gaoua au Gouvernement dans ses efforts pour le retour ร la paix et la construction dโ€™un dรฉveloppement durable.

โ€ŽLe Chef de canton a รฉgalement saluรฉ les projets structurants entrepris au profit de la rรฉgion, ร lโ€™image du Centre hospitalier rรฉgional universitaire en cours de construction ร Gaoua, qui constitue un jalon important pour le renforcement de lโ€™offre de soins dans le Djรดrรด.

โ€ŽSa Majestรฉ Bifatรฉ II a enfin adressรฉ ses bรฉnรฉdictions au Premier ministre pour la rรฉussite de sa mission ร la tรชte du Gouvernement.

โ€ŽCette visite du Chef du Gouvernement sโ€™inscrit dans une dynamique de dialogue permanent avec les leaders d’opinion et les chefs coutumiers, afin de promouvoir une gouvernance participative dans lโ€™opรฉrationnalisation des politiques publiques.

โ€Ž๐ƒ๐‚๐‘๐/๐๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž