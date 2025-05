𝐂𝐎𝐌𝐏𝐓𝐄 𝐑𝐄𝐍𝐃𝐔 𝐃𝐔 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐈𝐋 𝐃𝐄𝐒 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐔 𝟏𝟒 𝐌𝐀𝐈 𝟐𝟎𝟐𝟓

๐‚๐Ž๐Œ๐๐“๐„ ๐‘๐„๐๐ƒ๐” ๐ƒ๐” ๐‚๐Ž๐๐’๐„๐ˆ๐‹ ๐ƒ๐„๐’ ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐‘๐„๐’ ๐ƒ๐” ๐Ÿ๐Ÿ’ ๐Œ๐€๐ˆ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“

Le Conseil des ministres sโ€™est tenu ร Ouagadougou,

le mercredi 14 mai 2025,

en sรฉance ordinaire, de 09 H 00 mn ร 13 H 53 mn,

sous la prรฉsidence de

Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE,

Prรฉsident du Faso, Prรฉsident du Conseil des ministres.

Il a dรฉlibรฉrรฉ sur les dossiers inscrits ร son ordre du jour,

entendu des communications orales,

procรฉdรฉ ร des nominations

et autorisรฉ des missions ร lโ€™รฉtranger.

๐ˆ. ๐ƒ๐„๐‹๐ˆ๐๐„๐‘๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’

๐ˆ.๐Ÿ. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐๐‘๐„๐’๐ˆ๐ƒ๐„๐๐‚๐„ ๐ƒ๐” ๐ ๐€๐’๐Ž

Le Conseil a adoptรฉ un dรฉcret portant crรฉation de lโ€™Institut des Peuples Noirs/Farafina (IPN/Farafina).

Dans son message ร la Nation du 31 dรฉcembre 2024, Son Excellence Monsieur le Prรฉsident du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE, a clairement exprimรฉ sa volontรฉ de restaurer lโ€™ex-Institut des peuples noirs (IPN), pour en faire une structure dโ€™attraction intellectuelle et identitaire, destinรฉe ร accueillir les peuples noirs du monde entier, ร sauvegarder leurs hรฉritages culturels et ร moderniser les savoirs endogรจnes. La crรฉation de lโ€™Institut des Peuples Noirs/Farafina est la traduction concrรจte de cette vision du Chef de lโ€™Etat.

Cet institut est une structure panafricaine ร vocation scientifique, idรฉologique, diplomatique et culturelle. Il a pour mission dโ€™ล“uvrer ร la rรฉaffirmation des idรฉaux de souverainetรฉ, de panafricanisme et de renaissance culturelle africaine.

Lโ€™IPN est une initiative du Prรฉsident Thomas SANKARA portรฉe sur les fonts baptismaux au cours dโ€™un symposium international tenu en 1986 ร Ouagadougou en rรฉponse ร la nรฉgation du rรดle et de la contribution des Africains dans lโ€™histoire du monde. Cet Institut a connu de nombreuses difficultรฉs dans son fonctionnement avant de disparaรฎtre dans le tourbillon des actions dโ€™effacement de la mรฉmoire du Capitaine Thomas SANKARA.

Lโ€™adoption de ce dรฉcret permet de crรฉer lโ€™Institut des Peuples Noirs/Farafina et de rรฉaffirmer le leadership du Burkina Faso dans la promotion du panafricanisme.

๐ˆ.๐Ÿ. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐ƒ๐„๐ ๐„๐๐’๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„๐’ ๐€๐๐‚๐ˆ๐„๐๐’ ๐‚๐Ž๐Œ๐๐€๐“๐“๐€๐๐“๐’

Le Conseil a adoptรฉ un dรฉcret portant modification du dรฉcret nยฐ2025-0096/PRES/PM/MDAC du 12 fรฉvrier 2025 portant organisation du ministรจre de la Dรฉfense et des anciens combattants.

Cette modification consacre la crรฉation dโ€™une institution dโ€™enseignement militaire supรฉrieur au Burkina Faso.

Depuis son accession ร lโ€™indรฉpendance, le Burkina Faso dรฉpend quasi exclusivement de la formation ร lโ€™รฉtranger pour le perfectionnement de ses officiers supรฉrieurs, ce qui limite lโ€™effectif des personnels bรฉnรฉficiaires en raison des coรปts รฉlevรฉs. En outre, il est notรฉ une inadรฉquation contextuelle du contenu des programmes et une dรฉpendance stratรฉgique vis-vis des pays dโ€™accueil. Face ร cette situation, la crรฉation dโ€™une institution dโ€™enseignement militaire supรฉrieur au Burkina Faso apparait comme une nรฉcessitรฉ stratรฉgique. Sa mise en place sโ€™inscrit dans une logique de renforcement de la rรฉsilience nationale face aux menaces multiformes et de professionnalisation durable des Forces armรฉes nationales.

Cette institution dโ€™enseignement militaire supรฉrieur a entre autres pour attributions :

– de former localement une รฉlite militaire dotรฉe de compรฉtences en stratรฉgie, commandement, gestion de crise et gรฉopolitique ;

– dโ€™adapter les curricula aux rรฉalitรฉs sรฉcuritaires nationales et sous-rรฉgionales ;

– de renforcer la souverainetรฉ du pays en matiรจre de formation militaire de haut niveau ;

– de promouvoir la recherche dans les domaines de la dรฉfense et de la sรฉcuritรฉ ;

– de dรฉvelopper une coopรฉration sous-rรฉgionale et rรฉgionale par lโ€™accueil dโ€™officiers de pays voisins ou amis afin de contribuer ร la sรฉcuritรฉ collective.

Lโ€™adoption de ce dรฉcret permet la modification du dรฉcret portant organisation du ministรจre de la Dรฉfense et des anciens combattants pour prendre en compte la crรฉation dโ€™une institution dโ€™enseignement militaire supรฉrieur.

๐ˆ.๐Ÿ‘. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐„๐‚๐Ž๐๐Ž๐Œ๐ˆ๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„๐’ ๐ ๐ˆ๐๐€๐๐‚๐„๐’

Le Conseil a adoptรฉ trois (03) rapports.

Le premier rapport est relatif ร la location dโ€™immeubles.

Il sโ€™agit de la location de deux (02) immeubles ร Ouagadougou et ร Gaoua au profit des ministรจres en charge de lโ€™Economie et de lโ€™Enseignement secondaire.

Lโ€™adoption de ce rapport permet la location desdits immeubles en vue dโ€™offrir de meilleures conditions de travail aux agents publics de lโ€™Etat et de service aux usagers clients de lโ€™administration.

Le deuxiรจme rapport est relatif ร un projet de dรฉcret portant รฉrection du Centre hospitalier rรฉgional de Fada Nโ€™Gourma (CHR-FG) en Centre hospitalier rรฉgional universitaire de Fada Nโ€™Gourma (CHRU-FG).

Cette รฉrection mettra dรฉsormais le Centre hospitalier rรฉgional de Fada Nโ€™Gourma dans la catรฉgorie des hรดpitaux universitaires et ร ce titre, il fonctionnera selon le statut particulier des centres hospitaliers universitaires.

Lโ€™objectif de cette transformation est de contribuer ร la dรฉcentralisation de la formation supรฉrieure et de la recherche en sciences de la santรฉ en offrant des terrains dโ€™apprentissage aux apprenants et de recherche aux praticiens.

Lโ€™adoption de ce dรฉcret permet dโ€™รฉriger le Centre hospitalier rรฉgional de Fada Nโ€™Gourma en Centre hospitalier rรฉgional universitaire et de doter la rรฉgion de lโ€™Est dโ€™un centre hospitalier de rรฉfรฉrence pour les soins, lโ€™enseignement supรฉrieur et la recherche en santรฉ.

Le troisiรจme rapport est relatif ร un projet de dรฉcret portant organisation et fonctionnement de la Cellule nationale de traitement des informations financiรจres (CENTIF).

Ce dรฉcret vise lโ€™application de la loi nยฐ046-2024/ALT du 30 dรฉcembre 2024 relative ร la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifรฉration des armes de destruction massive au Burkina Faso.

Lโ€™adoption de ce dรฉcret permet de renforcer la mission de la Cellule nationale de traitement des informations financiรจres pour la rendre plus opรฉrationnelle en matiรจre de lutte contre le blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de prolifรฉration des armes de destruction massive.

๐ˆ.๐Ÿ’. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐ ๐Ž๐๐‚๐“๐ˆ๐Ž๐ ๐๐”๐๐‹๐ˆ๐๐”๐„, ๐ƒ๐” ๐“๐‘๐€๐•๐€๐ˆ๐‹ ๐„๐“ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐๐‘๐Ž๐“๐„๐‚๐“๐ˆ๐Ž๐ ๐’๐Ž๐‚๐ˆ๐€๐‹๐„

Le Conseil a adoptรฉ deux (02) dรฉcrets.

Le premier dรฉcret porte modalitรฉs de mise en demeure du fonctionnaire dโ€™Etat pour abandon de poste ou refus de rejoindre le poste assignรฉ.

La loi nยฐ081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut gรฉnรฉral de la Fonction publique dโ€™Etat, en son article 190, renvoie ร la prise dโ€™un texte rรจglementaire pour dรฉfinir les modalitรฉs de mise en demeure du fonctionnaire dโ€™Etat pour abandon de poste ou refus de rejoindre le poste assignรฉ.

Cependant, prรจs dโ€™une dรฉcennie aprรจs lโ€™entrรฉe en vigueur de ladite loi, la procรฉdure de mise en demeure se fait toujours conformรฉment ร lโ€™ancien dรฉcret nยฐ98-374/PRES/PM/MFPDI/MEF du 15 septembre 1998 portant modalitรฉs de mise en demeure des fonctionnaires et contractuels de lโ€™Etat en cas dโ€™abandon de poste ou refus de rejoindre le poste assignรฉ. Ce dรฉcret vise lโ€™application de la loi nยฐ081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut gรฉnรฉral de la Fonction publique dโ€™Etat.

Le dรฉcret comporte les innovations suivantes :

– lโ€™application des dispositions dudit dรฉcret uniquement aux fonctionnaires rรฉgis par le statut gรฉnรฉral de la Fonction publique dโ€™Etat ;

– la constatation de lโ€™abandon de poste dรฉsormais par un rapport du supรฉrieur hiรฉrarchique immรฉdiat, ou dโ€™un des supรฉrieurs dans la ligne hiรฉrarchique ;

– lโ€™รฉlargissement des canaux de diffusion du communiquรฉ de mise en demeure ;

– le changement de lโ€™autoritรฉ chargรฉe dโ€™enclencher la procรฉdure de mise en demeure en cas de refus de rejoindre le poste assignรฉ qui est dรฉsormais lโ€™autoritรฉ bรฉnรฉficiaire de lโ€™affectation ou de la mise ร disposition au lieu de celle investie du pouvoir dโ€™affectation ;

– la prรฉcision de la date dโ€™effet du licenciement pour refus de rejoindre le poste assignรฉ qui prend dรฉsormais effet ร compter de la notification de lโ€™acte de mise ร disposition ou dโ€™affectation afin de mettre fin aux diverses interprรฉtations.

Lโ€™adoption de ce dรฉcret permet dโ€™actualiser les textes de mise en demeure du fonctionnaire dโ€™Etat pour abandon de poste ou refus de rejoindre le poste assignรฉ.

Le second dรฉcret porte modalitรฉs de notification des actes administratifs ร caractรจre individuel du fonctionnaire dโ€™Etat.

La notification des actes administratifs individuels est une mesure de publicitรฉ qui a pour objet dโ€™avertir le destinataire dโ€™un acte quโ€™une mesure administrative a รฉtรฉ prise ร son รฉgard. Elle sโ€™opรจre par la remise aux personnes intรฉressรฉes dโ€™une ampliation de lโ€™acte ร notifier. Cโ€™est ainsi quโ€™aux termes de lโ€™article 75 de la loi nยฐ081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut gรฉnรฉral de la Fonction publique dโ€™Etat, il est prescrit quโ€™ร lโ€™exclusion des actes publiรฉs au Journal Officiel, tous les actes concernant sa situation administrative lui soient notifiรฉs. Il en rรฉsulte que la notification est la condition dโ€™entrรฉe en vigueur des actes individuels et le point de dรฉpart du dรฉlai de recours pour excรจs de pouvoir.

Cependant, force est de constater que les modalitรฉs de notification des actes administratifs aux agents publics ne sont toujours pas dรฉfinies. Cette situation porte atteinte aux droits des agents publics et cause prรฉjudice aux intรฉrรชts de lโ€™Etat sur le plan du contentieux.

Lโ€™adoption de ce dรฉcret permet de se conformer ร la loi nยฐ081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut gรฉnรฉral de la Fonction publique dโ€™Etat concernant les modalitรฉs de notification des actes administratifs ร caractรจre individuel du fonctionnaire dโ€™Etat.

๐ˆ.๐Ÿ“. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐“๐‘๐€๐๐’๐ˆ๐“๐ˆ๐Ž๐ ๐ƒ๐ˆ๐†๐ˆ๐“๐€๐‹๐„, ๐ƒ๐„๐’ ๐๐Ž๐’๐“๐„๐’ ๐„๐“ ๐ƒ๐„๐’ ๐‚๐Ž๐Œ๐Œ๐”๐๐ˆ๐‚๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’ ๐„๐‹๐„๐‚๐“๐‘๐Ž๐๐ˆ๐๐”๐„๐’

Le Conseil a adoptรฉ un dรฉcret portant modalitรฉs dโ€™inscription des donnรฉes biographiques et biomรฉtriques, de dรฉlivrance de lโ€™identifiant unique รฉlectronique de la personne physique et procรฉdure de rectification dans le registre national de lโ€™identifiant unique.

Ce dรฉcret est une application de la loi nยฐ 027-2024/ALT du 11 octobre 2024 portant identification รฉlectronique de la personne physique. Il prรฉcise la procรฉdure de rectification des donnรฉes biographiques et biomรฉtriques inexactes ou incomplรจtes contenues dans le registre national de lโ€™identifiant unique, dโ€™une part et les modalitรฉs dโ€™inscription des donnรฉes biographiques et biomรฉtriques, dโ€™autre part.

Lโ€™adoption de ce dรฉcret permet au Burkina Faso de se doter de textes rรจglementaires adรฉquats relatifs ร la dรฉlivrance de lโ€™identifiant unique.

๐ˆ.๐Ÿ”. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐ˆ๐๐ƒ๐”๐’๐“๐‘๐ˆ๐„, ๐ƒ๐” ๐‚๐Ž๐Œ๐Œ๐„๐‘๐‚๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐€๐‘๐“๐ˆ๐’๐€๐๐€๐“

Le Conseil a adoptรฉ un dรฉcret portant prรฉfixation des dรฉlais de dรฉlivrance des licences dโ€™affaires.

Depuis avril 2009, le Gouvernement a entrepris de simplifier et rationaliser les procรฉdures dโ€™obtention des licences dโ€™affaires. Ces licences comprennent toutes les autorisations nรฉcessaires pour le dรฉmarrage et le fonctionnement des activitรฉs รฉconomiques.

Cโ€™est ainsi que le dรฉcret nยฐ2013-1151/PRES/PM/MICA/MRAH/MCT du 12 dรฉcembre 2013 portant dรฉtermination dโ€™un dรฉlai prรฉfixรฉ de dรฉlivrance de 109 licences dโ€™affaires et le dรฉcret nยฐ2014-546/ PRES/PM/MICA/MEF du 24 juin 2014 portant dรฉtermination des dรฉlais prรฉfixรฉs dans la dรฉlivrance de 63 licences dโ€™affaires ont รฉtรฉ adoptรฉs.

Cependant, un diagnostic fait en 2023 a rรฉvรฉlรฉ des difficultรฉs administratives, financiรจres et de collaboration entravant la mise en ล“uvre desdits dรฉcrets. Ce dรฉcret vise lโ€™abrogation des deux (02) dรฉcrets ci-dessus citรฉs.

Les innovations majeures du dรฉcret portant prรฉfixation des dรฉlais de dรฉlivrance des licences dโ€™affaires sont :

– lโ€™exclusion de 91 licences dโ€™affaires relevant des domaines de la souverainetรฉ de lโ€™Etat, notamment la santรฉ publique, lโ€™environnement et la sรฉcuritรฉ ;

– lโ€™exclusion de 26 licences, de la liste des licences dโ€™affaires ร dรฉlais prรฉfixรฉs nรฉcessitant une enquรชte de moralitรฉ dans leur processus de dรฉlivrance ;

– lโ€™instauration de nouveaux dรฉlais de dรฉlivrance de certaines licences dโ€™affaires afin de mieux se conformer ร la rรฉalitรฉ ;

– lโ€™inscription de 66 nouvelles licences sur la liste des licences dโ€™affaires ร dรฉlais prรฉfixรฉs.

Lโ€™adoption de ce dรฉcret permet de dynamiser et dโ€™optimiser le dispositif institutionnel en vue dโ€™amรฉliorer lโ€™environnement des affaires au Burkina Faso.

๐ˆ.๐Ÿ•. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐„๐๐’๐„๐ˆ๐†๐๐„๐Œ๐„๐๐“ ๐’๐”๐๐„๐‘๐ˆ๐„๐”๐‘, ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐‘๐„๐‚๐‡๐„๐‘๐‚๐‡๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐ˆ๐๐๐Ž๐•๐€๐“๐ˆ๐Ž๐

Le Conseil a adoptรฉ un dรฉcret portant licenciement dโ€™un chercheur du Centre national de la recherche scientifique et technologique.

Monsieur Issaka OUEDRAOGO, Mle 216 572 S, Directeur de recherche en physique (physique des matรฉriaux et รฉnergรฉtique), affectรฉ ร lโ€™Institut de recherche en sciences appliquรฉes et technologies (IRSAT) relevant du Centre national de la recherche scientifique et technologique, est irrรฉguliรจrement absent de son poste de travail depuis le 1er janvier 2025, date de sa prise de service aprรจs son autorisation de jouissance de congรฉ administratif.

Malgrรฉ le communiquรฉ de mise en demeure radiodiffusรฉ, lโ€™intรฉressรฉ ne sโ€™est pas prรฉsentรฉ jusquโ€™ร expiration du dรฉlai.

Lโ€™adoption de ce dรฉcret permet le licenciement de la Fonction publique de Monsieur Issaka OUEDRAOGO, Mle 216 572 S, Directeur de recherche en physique, pour abandon de poste, conformรฉment au dรฉcret nยฐ2015-1366/PRES-TRANS/PM/MESS/MRSI/MS/MEF/MFPTPS du 20 novembre 2015 portant modalitรฉs de mise en demeure des enseignants-chercheurs, des enseignants hospitalo-universitaires et des chercheurs en cas dโ€™abandon de poste ou de refus de rejoindre le poste assignรฉ.

๐ˆ๐ˆ. ๐‚๐Ž๐Œ๐Œ๐”๐๐ˆ๐‚๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’ ๐Ž๐‘๐€๐‹๐„๐’

๐ˆ๐ˆ.๐Ÿ. Le ministre dโ€™Etat, ministre de lโ€™Administration territoriale et de la mobilitรฉ a fait au Conseil une communication relative aux rรฉsultats de la prรฉvision saisonniรจre des cumuls pluviomรฉtriques des pรฉriodes de Juin-juillet-aoรปt (JJA) et Juillet-aoรปt-septembre (JAS) ainsi que des caractรฉristiques agro-climatiques de la campagne agropastorale, au titre de lโ€™annรฉe 2025.

Durant la pรฉriode Juin-juillet-aoรปt 2025, il est attendu sur les rรฉgions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest, du Centre, du Centre-Sud, du Nord, du Centre-Nord, du Sahel, du Plateau-Central et de la moitiรฉ Ouest de la rรฉgion du Centre-Est, des cumuls pluviomรฉtriques normales (proche de la moyenne 1991-2020) ร tendance excรฉdentaire (supรฉrieurs ร la normale).

Sur la rรฉgion de lโ€™Est et la moitiรฉ Est de la rรฉgion du Centre-Est, une situation dรฉficitaire avec une tendance proche de la normale est probable.

Sur la rรฉgion des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest, une situation excรฉdentaire avec une tendance proche de la normale est probable.

Durant la pรฉriode Juillet-aoรปt-septembre 2025, il est prรฉvu sur lโ€™ensemble du territoire, des cumuls pluviomรฉtriques excรฉdentaires ร tendance normale.

La prรฉvision saisonniรจre des paramรจtres agro-climatiques pour la saison pluvieuse de lโ€™annรฉe 2025 donne des dates dโ€™installation tardive ร tendance proche de la normale sur les rรฉgions du Sahel, du Centre-Nord, du Nord, de lโ€™Est, du Centre-Est, du Centre-Sud, du Centre-Ouest, du Plateau-Central, du Centre et de la Boucle du Mouhoun.

Pour les rรฉgions des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest, des dates dโ€™installation proches de la normale avec une tendance prรฉcoce sont attendues.

Quant ร la fin de la saison des pluies, il est attendu pour lโ€™ensemble du pays, une fin tardive avec une tendance normale.

๐ˆ๐ˆ.๐Ÿ. Le ministre de lโ€™Economie et des finances a fait au Conseil une communication relative ร la situation dโ€™exรฉcution du budget et de la trรฉsorerie de lโ€™Etat, exercice 2024, au 31 dรฉcembre 2024.

Au 31 dรฉcembre, le budget de lโ€™Etat, exercice 2024, a รฉtรฉ exรฉcutรฉ ร hauteur de 2 947,67 milliards F CFA en recettes et de 3 666,13 milliards F CFA en dรฉpenses pour des prรฉvisions annuelles respectives de 3 155,65 milliards F CFA et de 3 706,12 milliards F CFA.

A fin dรฉcembre 2024, au titre de la gestion de la trรฉsorerie, 3 919,20 milliards F CFA ont รฉtรฉ encaissรฉs sur des comptes de disponibilitรฉs des comptables directs du Trรฉsor, contre 3 709,98 milliards F CFA au 31 dรฉcembre 2023, soit un taux de progression annuel de 5,64%.

Le montant des dรฉcaissements sโ€™รฉlรจve ร 3 814,86 milliards F CFA contre 3 751,46 milliards F CFA ร la mรชme pรฉriode en 2023, soit un taux de progression annuel de 1,69%. Il se dรฉgage un solde crรฉditeur de 104,34 milliards F CFA.

๐ˆ๐ˆ.๐Ÿ‘. Le ministre de la Communication, de la culture, des arts et du tourisme a fait au Conseil une communication relative ร la programmation de la 22e รฉdition de la Semaine nationale de la culture (SNC).

La 22e รฉdition de la SNC aura lieu du 25 avril au 02 mai 2026 ร Bobo-Dioulasso sous le thรจme : ยซ Culture, jeunesse et transmission des valeurs sociales ยป. Ce thรจme sโ€™inscrit en droite ligne de la volontรฉ du Gouvernement de lutter contre la dรฉperdition des valeurs culturelles fondamentales de la sociรฉtรฉ et de promouvoir le retour aux valeurs sociรฉtales qui ont jadis caractรฉrisรฉ le Burkinabรจ.

En prรฉlude ร la tenue de cette 22e รฉdition, des phases รฉliminatoires dรฉnommรฉes ยซ Semaines rรฉgionales de la culture ยป se dรฉrouleront du 06 septembre au 09 novembre 2025 dans toutes les rรฉgions du Burkina Faso et au profit de la diaspora burkinabรจ vivant dans les pays voisins que sont, la Cรดte dโ€™Ivoire, le Mali et le Niger.

La Semaine nationale de la culture est une vitrine de promotion et de valorisation de nos cultures et savoirs ancestraux dans leur diversitรฉ, un cadre dโ€™รฉchanges et dโ€™acquisition de savoirs sur les us et coutumes des communautรฉs du Burkina Faso.

๐ˆ๐ˆ.๐Ÿ’. Le ministre de lโ€™Environnement, de lโ€™eau et de lโ€™assainissement a fait au Conseil une communication relative ร la commรฉmoration de la Journรฉe mondiale de lโ€™environnement, prรฉvue le 05 juin 2025 ร Kaya.

Cette Journรฉe vise ร attirer lโ€™attention du monde entier sur les problรจmes environnementaux afin dโ€™amener les peuples ร devenir des agents actifs dโ€™un vรฉritable dรฉveloppement durable.

Au Burkina Faso, elle sera cรฉlรฉbrรฉe sous le thรจme ยซ lutte contre la pollution plastique ยป et permettra de susciter une prise de conscience des populations sur les enjeux de la pollution due aux plastiques.

๐ˆ๐ˆ๐ˆ. ๐๐Ž๐Œ๐ˆ๐๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’

๐ˆ๐ˆ๐ˆ. ๐๐Ž๐Œ๐ˆ๐๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’ ๐ƒ๐€๐๐’ ๐‹๐„๐’ ๐ ๐Ž๐๐‚๐“๐ˆ๐Ž๐๐’ ๐ˆ๐๐ƒ๐ˆ๐•๐ˆ๐ƒ๐”๐„๐‹๐‹๐„๐’

๐€. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐€๐ƒ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐‘๐€๐“๐ˆ๐Ž๐ ๐“๐„๐‘๐‘๐ˆ๐“๐Ž๐‘๐ˆ๐€๐‹๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐Œ๐Ž๐๐ˆ๐‹๐ˆ๐“๐„

– Monsieur Pierre BICABA, Mle 28 409 W, Administrateur civil,1รจre classe, 15e รฉchelon, est nommรฉ Chargรฉ de mission ;

– Monsieur Nadji BANI, Mle 247 540 L, Administrateur civil, 1รจre classe, 6e รฉchelon, est nommรฉ Chef de dรฉpartement de la matรฉrialisation et du suivi des contentieux au Secrรฉtariat permanent de la Commission nationale des frontiรจres.

๐. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐€๐†๐‘๐ˆ๐‚๐”๐‹๐“๐”๐‘๐„, ๐ƒ๐„๐’ ๐‘๐„๐’๐’๐Ž๐”๐‘๐‚๐„๐’ ๐€๐๐ˆ๐Œ๐€๐‹๐„๐’ ๐„๐“ ๐‡๐€๐‹๐ˆ๐„๐”๐“๐ˆ๐๐”๐„๐’

– Monsieur Victor SAWADOGO, Mle 104 739 X, Ingรฉnieur dโ€™agriculture, 1รจre classe, 6e รฉchelon, est nommรฉ Chargรฉ de mission ;

– Monsieur Ollรฉ Arnaud KAM, Mle 256 193 C, Conseiller en รฉtudes et analyses, 1รจre classe, 5e รฉchelon, est nommรฉ Responsable du Programme budgรฉtaire ยซ Economie rurale ยป, cumulativement avec ses fonctions de Directeur gรฉnรฉral de la promotion de lโ€™รฉconomie rurale ;

– Monsieur Bendi TANDAMBA, Mle 285 828 X, Ingรฉnieur dโ€™รฉlevage et de santรฉ animale, 1รจre classe, 2e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial de lโ€™Agriculture, des ressources animales et halieutiques de la Tapoa.

๐‚. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐„๐‚๐Ž๐๐Ž๐Œ๐ˆ๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„๐’ ๐ ๐ˆ๐๐€๐๐‚๐„๐’

– Monsieur Lassanรฉ DANGO, Mle 91 668 J, Administrateur des services financiers, 1รจre classe, 7e รฉchelon, est nommรฉ Inspecteur technique du contrรดle des marchรฉs publics et des engagements financiers ;

– Monsieur Sidwayan Eric Alphonse KOMPAORE, Mle 54 646 R, Administrateur des services financiers,1รจre classe, 14e รฉchelon, est nommรฉ Inspecteur technique du contrรดle des marchรฉs publics et des engagements financiers ;

– Monsieur Moussa BATIONO, Mle 59 855 C, Inspecteur des impรดts, 1รจre classe, 6e รฉchelon, est nommรฉ Conseiller fiscal de la Sociรฉtรฉ nationale de gestion des stocks de sรฉcuritรฉ (SONAGESS) ;

– Monsieur Renรฉ DONDASSE, Mle 40 426 S, Inspecteur des impรดts, 1รจre classe, 8e รฉchelon, est nommรฉ Conseiller fiscal de la Sociรฉtรฉ burkinabรจ dโ€™intrants et de matรฉriels agro-pastoraux (SOBIMAP) ;

– Monsieur Mahamadou DRABO, Mle 59 878 X, Administrateur des services financiers, 1รจre classe, 7e รฉchelon, est nommรฉ Directeur du contrรดle des marchรฉs publics et des engagements financiers du Ministรจre de la Sรฉcuritรฉ ;

– Monsieur Hamadou OUATTARA, Mle 380 160 X, Administrateur des services financiers, 1รจre classe, 2e รฉchelon, est nommรฉ Directeur du Contrรดle des marchรฉs publics et des engagements financiers du Centre hospitalier universitaire rรฉgional de Ouahigouya ;

– Monsieur Abdoulaye SANGNE, Mle 208 075 H, Administrateur des services financiers, 1รจre classe, 8e รฉchelon, est nommรฉ Directeur du Contrรดle des marchรฉs publics et des engagements financiers du Ministรจre de lโ€™Environnement, de lโ€™eau et de lโ€™assainissement ;

– Monsieur Inoussa OUEDRAOGO, Mle 33 988 G, Administrateur des services financiers, 1รจre classe, 9e รฉchelon, est nommรฉ Directeur du contrรดle des marchรฉs publics et des engagements financiers de lโ€™Institut de recherche en sciences appliquรฉes et technologies (IRSAT);

– Monsieur Mahama TIETIEMBOU, Mle 216 157 W, Administrateur des services financiers, 1รจre classe, 7e รฉchelon, est nommรฉ Directeur du Contrรดle des marchรฉs publics et des engagements financiers de la Cour de Cassation ;

– Madame Awa Souleymane LANOU / TRAORE, Mle 104 274 P, Administrateur des services financiers, 1รจre classe, 10e รฉchelon, est nommรฉe Directrice du Contrรดle des marchรฉs publics et des engagements financiers de lโ€™Agence burkinabรจ de la cinรฉmatographie et de lโ€™audiovisuel (ABCA);

– Madame Tรฉwindรฉ Marie Paulette SANDWIDI, Mle 97 617 J, Administrateur des services financiers, 1รจre classe, 5e รฉchelon, est nommรฉe Directrice du Contrรดle des marchรฉs publics et des engagements financiers de lโ€™Agence nationale de promotion du tourisme ยซ FASO TOURISME ยป ;

– Madame Alima DIABO/CONGO, Mle 32 013 W, Administrateur des services financiers, 1รจre classe, 9e รฉchelon, est nommรฉe Directrice du Contrรดle des marchรฉs publics et des engagements financiers de lโ€™Institut des finances publiques du Burkina (IFPB) ;

– Monsieur Rรฉmi KABORE, Mle 239 631 A, Contrรดleur du trรฉsor, 1รจre classe, 7e รฉchelon, est nommรฉ Comptable principal des matiรจres du Fonds dโ€™appui aux activitรฉs rรฉmunรฉratrices des femmes (FAARF) ;

– Monsieur Patoudougdi Stรฉphane OUEDRAOGO, Mle 210 832 F, Contrรดleur des services financiers, 1รจre classe, 8e รฉchelon, est nommรฉ Comptable principal des matiรจres de lโ€™Autoritรฉ supรฉrieure du contrรดle dโ€™Etat et de Lutte contre la corruption (ASCE-LC) ;

– Madame Sita Tiรฉssala HEMA/TOU, Mle 228 784 J, Contrรดleur du trรฉsor, 1รจre classe, 7e รฉchelon, est nommรฉe Comptable principal des matiรจres de lโ€™Agence burkinabรจ de la cinรฉmatographie et de lโ€™audiovisuel (ABCA) ;

– Monsieur Sidgnassa Mahamadi Charlemagne PAMTABA, Mle 334 176 A, Administrateur des services financiers, 1รจre classe, 3e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial du Contrรดle des marchรฉs publics et des engagements financiers des Banwa.

๐ƒ. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐’๐„๐‚๐”๐‘๐ˆ๐“๐„

– Monsieur Adama OUEDRAOGO, Mle 102 412 S, Officier de police, catรฉgorie II, 1er รฉchelon, est nommรฉ Contrรดleur des Forces de police ;

– Monsieur Tรฉgawindรฉ Moรฏse OUEDRAOGO, Mle 245 891 B, Officier de police, catรฉgorie II, 1er รฉchelon, est nommรฉ Contrรดleur des Forces de police ;

– Monsieur Aly SAWADOGO, Mle 227 583 D, Officier de police, catรฉgorie II, A2e รฉchelon, est nommรฉ Contrรดleur des Forces de police ;

– Monsieur Lรฉbendรฉ ZOMBRE, Mle 33 28, Sous-officier de gendarmerie, est nommรฉ Contrรดleur des Forces de police ;

– Monsieur Yakouba ZONGO, Mle 32 66, Sous-officier de gendarmerie, est nommรฉ Contrรดleur des Forces de police ;

– Monsieur Alhassane MAIGA, Mle 33 10, Sous-officier de gendarmerie, est nommรฉ Contrรดleur des Forces de police ;

– Monsieur Elisรฉ KI, Mle 32 42, Sous-officier de gendarmerie, est nommรฉ Contrรดleur des Forces de police ;

– Monsieur Moussa YALOUE, Mle 32 41, Sous-officier de gendarmerie, est nommรฉ Contrรดleur des Forces de police.

๐„. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„๐’ ๐’๐๐Ž๐‘๐“๐’, ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐‰๐„๐”๐๐„๐’๐’๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐„๐Œ๐๐‹๐Ž๐ˆ

– Monsieur Saรฏdou Bruno OUEDRAOGO, Mle 211 778 Y, Conseiller de Jeunesse et dโ€™รฉducation permanente, 1รจre classe, 8e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial de la jeunesse et de lโ€™emploi du Ganzourgou ;

– Monsieur Dรฉsirรฉ Hyacinthe YELEMOU, Mle 280 525 D, Conseiller en emploi et en formation professionnelle, 1รจre classe, 5e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial de la jeunesse et de lโ€™emploi du Houet ;

– Monsieur Nouhoun TRAORE, Mle 329 697 U, Conseiller de jeunesse et dโ€™รฉducation permanente, 1รจre classe, 4e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial de la jeunesse et de lโ€™emploi de la Kossi ;

– Monsieur Sayouba Paouรฉlguรฉdรฉ OUEDRAOGO, Mle 97 584 J, Conseiller de jeunesse et dโ€™รฉducation permanente, 1รจre classe, 8e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial de la jeunesse et de lโ€™emploi du Kourwรฉogo ;

– Monsieur Fousseni PARE, Mle 220 382 F, Conseiller de jeunesse et dโ€™รฉducation permanente, 1รจre classe, 8e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial de la jeunesse et de lโ€™emploi du Mouhoun ;

– Monsieur Marcel ZONGO, Mle 97 595 D, Conseiller de jeunesse et dโ€™รฉducation permanente, 1รจre classe, 6e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial de la jeunesse et de lโ€™emploi du Nayala ;

– Monsieur Ousseny OUEDRAOGO, Mle 278 349 J, Conseiller de jeunesse et dโ€™รฉducation permanente, 1รจre classe, 3e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial de la jeunesse et de lโ€™emploi du Noumbiel ;

– Monsieur Yohobi TAPSOBA, Mle 237 955 T, Conseiller de jeunesse et dโ€™รฉducation permanente, 1รจre classe, 4e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial de la jeunesse et de lโ€™emploi de lโ€™Oubritenga ;

– Monsieur Seydou BELOU, Mle 226 355 C, Conseiller en emploi et en formation professionnelle, 1รจre classe, 6e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial de la jeunesse et de lโ€™emploi du Sourou ;

– Monsieur Doubassin DEMBELE, Mle 220 374 X, Conseiller de jeunesse et dโ€™รฉducation permanente, 1รจre classe, 9e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial de la jeunesse et de lโ€™emploi du Tuy ;

– Monsieur Simphorien HIEN, Mle 94 661 R, Professeur dโ€™รฉducation physique et sportive, 1รจre classe, 6e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial des sports et des loisirs des Balรฉ ;

– Monsieur Emmanuel ZONGO, Mle 207 664 B, Professeur dโ€™รฉducation physique et sportive, 1รจre classe, 11e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial des sports et des loisirs du Ganzourgou ;

– Monsieur Tiga KALMOGO, Mle 217 129 P, Professeur certifiรฉ dโ€™รฉducation physique et sportive, 1รจre classe, 9e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial des sports et des loisirs du Kourwรฉogo ;

– Monsieur Pousga Pascal NIKIEMA, Mle 304 319 Y, Maรฎtre dโ€™รฉducation physique et sportive, 1รจre classe, 5e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial des sports et des loisirs de la Kossi ;

– Monsieur Yakouba OUEDRAOGO, Mle 94 689 D, Professeur dโ€™รฉducation physique et sportive, 1รจre classe, 8e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial des sports et des loisirs de lโ€™Oubritenga ;

– Monsieur Dieudonnรฉ YARO, Mle 217 111 S, Professeur certifiรฉ dโ€™รฉducation physique et sportive, 1รจre classe, 6e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial des sports et des loisirs du Sourou.

๐ˆ๐ˆ๐ˆ.๐Ÿ. ๐๐Ž๐Œ๐ˆ๐๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’ ๐ƒ๐€๐๐’ ๐‹๐„๐’ ๐‚๐Ž๐๐’๐„๐ˆ๐‹๐’ ๐ƒโ€™๐€๐ƒ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐‘๐€๐“๐ˆ๐Ž๐

Le Conseil a procรฉdรฉ ร la nomination dโ€™Administrateurs aux Conseils dโ€™administration :

– de la sociรฉtรฉ Faso Transit et Logistique (FTL) au titre du ministรจre de lโ€™Economie et des finances ;

– de lโ€™Agence nationale de sรฉcuritรฉ des systรจmes dโ€™information (ANSSI) au titre du ministรจre de la Transition digitale, des postes et des communications รฉlectroniques ;

– de lโ€™Agence de promotion de lโ€™expertise nationale (APEN) et du Salon international de lโ€™artisanat de Ouagadougou (SIAO) au titre du ministรจre de lโ€™Industrie, du commerce et de lโ€™artisanat ;

– de lโ€™Agence des travaux dโ€™infrastructures du Burkina (AGETIB) au titre du ministรจre des Infrastructures et du dรฉsenclavement ;

– du Centre national des manuels et fournitures scolaires (CENAMAFS) au titre du ministรจre de lโ€™Enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique ;

– de lโ€™Universitรฉ Nazi BONI (UNB) et de lโ€™Agence nationale de biosรฉcuritรฉ (ANB) au titre du ministรจre de lโ€™Enseignement supรฉrieur, de la recherche et de lโ€™innovation ;

– de lโ€™Observatoire national de lโ€™emploi et de la formation (ONEF) au titre du ministรจre des Sports, de la jeunesse et de lโ€™emploi.

Le Conseil a รฉgalement procรฉdรฉ ร la nomination de Prรฉsidents aux Conseils dโ€™administration de lโ€™Agence nationale de sรฉcuritรฉ des systรจmes dโ€™information (ANSSI), du Centre national des manuels et fournitures scolaires (CENAMAFS) et de lโ€™Observatoire national de lโ€™emploi et de la formation (ONEF).

๐€. ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐„๐‚๐Ž๐๐Ž๐Œ๐ˆ๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„๐’ ๐ ๐ˆ๐๐€๐๐‚๐„๐’

Le Conseil a adoptรฉ un dรฉcret portant nomination de Madame Haoua SORGHO/SOKOUNDO, Mle 212 621 U, Conseiller des affaires รฉconomiques, Administrateur reprรฉsentant lโ€™Etat, au titre du ministรจre de lโ€™Industrie, du commerce et de lโ€™artisanat au Conseil dโ€™administration de la sociรฉtรฉ Faso Transit et Logistique (FTL) pour un premier mandat de trois (03) ans.

B. MINISTERE DE LA TRANSITION DIGITALE, DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Le Conseil a adoptรฉ deux (02) dรฉcrets.

Le premier dรฉcret nomme Monsieur Borlli Michel Jonas SOME, Mle 102 929 F, Enseignant-chercheur, Administrateur reprรฉsentant lโ€™Etat, au titre du ministรจre de la Transition digitale, des postes et des communications รฉlectroniques au Conseil dโ€™administration de lโ€™Agence nationale de sรฉcuritรฉ des systรจmes dโ€™information (ANSSI) pour un premier mandat de trois (03) ans.

Le second dรฉcret nomme Monsieur Borlli Michel Jonas SOME, Mle 102 929 F, Enseignant-chercheur, Prรฉsident du Conseil dโ€™administration de lโ€™Agence nationale de sรฉcuritรฉ des systรจmes dโ€™information (ANSSI) pour un premier mandat de trois (03) ans.

๐‚. ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐ˆ๐๐ƒ๐”๐’๐“๐‘๐ˆ๐„, ๐ƒ๐” ๐‚๐Ž๐Œ๐Œ๐„๐‘๐‚๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐€๐‘๐“๐ˆ๐’๐€๐๐€๐“

Le Conseil a adoptรฉ trois (03) dรฉcrets.

Le premier dรฉcret nomme les personnes ci-aprรจs, Administrateurs au Conseil dโ€™administration de lโ€™Agence de promotion de lโ€™expertise nationale (APEN) pour un premier mandat de trois (03) ans.

ADMINISTRATEURS REPRESENTANT Lโ€™ETAT

Au titre de la Primature :

– Monsieur Hakim Tidiane OUATTARA, Mle 251 384 Z, Attachรฉ en รฉtudes et analyses.

Au titre du ministรจre des Affaires รฉtrangรจres, de la coopรฉration rรฉgionale et des Burkinabรจ de lโ€™extรฉrieur :

– Madame Inรจs BAKIO, Mle 104 407 Y, Conseiller des affaires รฉtrangรจres, en remplacement de Monsieur Dominique KABORE.

Au titre du ministรจre de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale :

– Monsieur Yamatien Ibrahim HEMA, Mle 247 159 P, Conseiller en gestion des ressources humaines.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES EXPERTS DE LA CATEGORIE C

– Monsieur Nessan Dรฉsirรฉ COULIBALY, Mle 00 41 672 R , Chargรฉ de recherche.

Le deuxiรจme dรฉcret renouvelle le mandat des personnes ci-aprรจs, Administrateurs au Conseil dโ€™administration de lโ€™Agence de promotion de lโ€™expertise nationale (APEN) pour une derniรจre pรฉriode de trois (03) ans.

ADMINISTRATEURS REPRESENTANT Lโ€™ASSOCIATION DES BUREAUX Dโ€™ETUDES ET CONSEILS EN DEVELOPPEMENT DU BURKINA FASO (ABECD-BF)

– Madame Fatimata SEGDA/SABO ;

– Monsieur Mohamed Amani Mounkaila OUEDRAOGO.

ADMINISTRATEURS REPRESENTANT Lโ€™ASSOCIATION DES CONSULTANTS INDEPENDANTS ET ASSOCIES (ACIA-B)

– Madame Isabelle R. TAPSOBA/KIENTEGA ;

– Monsieur Piga Pierre GUIGMA.

Le troisiรจme dรฉcret nomme Monsieur Joseph OUEDRAOGO, Mle 51 966 D, Inspecteur divisionnaire des douanes, Administrateur reprรฉsentant lโ€™Etat, au titre du ministรจre de lโ€™Economie et des finances au Conseil dโ€™administration du Salon international de lโ€™artisanat de Ouagadougou (SIAO) pour un premier mandat de trois (03) ans.

๐ƒ. ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„๐’ ๐ˆ๐๐ ๐‘๐€๐’๐“๐‘๐”๐‚๐“๐”๐‘๐„๐’ ๐„๐“ ๐ƒ๐” ๐ƒ๐„๐’๐„๐๐‚๐‹๐€๐•๐„๐Œ๐„๐๐“

Le Conseil a adoptรฉ deux (02) dรฉcrets.

Le premier dรฉcret nomme Monsieur Mwinmalo Conrad SOME, Mle 117 483 P, Sociologue, Administrateur reprรฉsentant lโ€™Etat, au titre du ministรจre de lโ€™Administration territoriale et de la mobilitรฉ au Conseil dโ€™administration de lโ€™Agence des travaux dโ€™infrastructures du Burkina (AGETIB) pour un premier mandat de trois (03) ans.

Le second dรฉcret renouvelle le mandat des personnes ci-aprรจs, Administrateurs reprรฉsentant lโ€™Etat au Conseil dโ€™administration de lโ€™Agence des travaux dโ€™infrastructures du Burkina (AGETIB) pour une derniรจre pรฉriode de trois (03) ans.

Au titre du ministรจre de lโ€™Urbanisme et de lโ€™habitat :

– Monsieur Kouka Benjamin KONKOBO, Mle 92 929 S, Ingรฉnieur en gรฉnie civil.

Au titre du ministรจre de lโ€™Industrie, du commerce et de lโ€™artisanat :

– Monsieur Cรฉlestin ZOUNGRANA, Mle 118 700 A, Economiste.

๐„. ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐„๐๐’๐„๐ˆ๐†๐๐„๐Œ๐„๐๐“ ๐’๐„๐‚๐Ž๐๐ƒ๐€๐ˆ๐‘๐„, ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐ ๐Ž๐‘๐Œ๐€๐“๐ˆ๐Ž๐ ๐๐‘๐Ž๐ ๐„๐’๐’๐ˆ๐Ž๐๐๐„๐‹๐‹๐„ ๐„๐“ ๐“๐„๐‚๐‡๐๐ˆ๐๐”๐„

Le Conseil a adoptรฉ deux (02) dรฉcrets.

Le premier dรฉcret nomme Monsieur Yacouba Augustin SAVADOGO, Mle 112 755 L, Inspecteur de lโ€™enseignement secondaire, Administrateur reprรฉsentant lโ€™Etat, au titre du ministรจre de lโ€™Enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique au Conseil dโ€™administration du Centre national des manuels et fournitures scolaires (CENAMAFS) pour un premier mandat de trois (03) ans.

Le second dรฉcret renouvelle le mandat de Monsieur Evariste Marie Wend-Yam GUIBRE, Mle 36 120 J, Inspecteur gรฉnรฉral de lโ€™enseignement secondaire, Prรฉsident du Conseil dโ€™administration du Centre national des manuels et fournitures scolaires (CENAMAFS), ร titre de rรฉgularisation, pour compter du 30 mars 2024, pour une derniรจre pรฉriode de trois (03) ans.

๐ . ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐„๐๐’๐„๐ˆ๐†๐๐„๐Œ๐„๐๐“ ๐’๐”๐๐„๐‘๐ˆ๐„๐”๐‘, ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐‘๐„๐‚๐‡๐„๐‘๐‚๐‡๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐ˆ๐๐๐Ž๐•๐€๐“๐ˆ๐Ž๐

Le Conseil a adoptรฉ deux (02) dรฉcrets.

Le premier dรฉcret nomme Monsieur Jules OUEDRAOGO, Etudiant en 2e annรฉe de Licence de lettres modernes, Administrateur reprรฉsentant les รฉtudiants au Conseil dโ€™administration de lโ€™Universitรฉ Nazi BONI (UNB), pour la durรฉe de son mandat de Dรฉlรฉguรฉ gรฉnรฉral, en remplacement de Monsieur Abdoul Kader OUATTARA.

Le second dรฉcret nomme Monsieur Armand Claude Mittebouaoga KABRE, Officier, Administrateur reprรฉsentant lโ€™Etat, au titre du ministรจre de la Dรฉfense et des anciens combattants au Conseil dโ€™administration de lโ€™Agence nationale de biosรฉcuritรฉ (ANB) pour un premier mandat de trois (03) ans, en remplacement de Monsieur Fidรจle BAKIONO.

๐†. ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„๐’ ๐’๐๐Ž๐‘๐“๐’, ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐‰๐„๐”๐๐„๐’๐’๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐„๐Œ๐๐‹๐Ž๐ˆ

Le Conseil a adoptรฉ trois (03) dรฉcrets.

Le premier dรฉcret nomme les personnes ci-aprรจs, Administrateurs au Conseil dโ€™administration de lโ€™Observatoire national de lโ€™emploi et de la formation (ONEF) pour un premier mandat de trois (03) ans.

ADMINISTRATEURS REPRESENTANT Lโ€™ETAT

Au titre du ministรจre des Sports, de la jeunesse et de lโ€™emploi :

– Monsieur Parbignarรฉ Julien ZANZE, Mle 212 146 A, Administrateur civil ;

– Monsieur Patindรฉ Yannick Arnaud KOUSSOUBE, Mle 259 731 M, Conseiller en emploi et en formation professionnelle.

Au titre du ministรจre de lโ€™Enseignement supรฉrieur, de la recherche et de lโ€™innovation :

– Monsieur Etienne KABORE, Mle 344 048 R, Conseiller en gestion des ressources humaines.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LE CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT BURKINABE (CNPB)

– Monsieur Inoussa KABORE, Gestionnaire de sociรฉtรฉs.

Le deuxiรจme dรฉcret renouvelle le mandat des personnes ci-aprรจs, Administrateurs au Conseil dโ€™administration de lโ€™Observatoire national de lโ€™emploi et de la formation (ONEF) pour une derniรจre pรฉriode de trois (03) ans.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT Lโ€™ETAT

Au titre du ministรจre de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale :

– Monsieur Andrรฉ GANSONRE, Mle 59 697 M, Conseiller en gestion des ressources humaines.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LE PERSONNEL DE Lโ€™ONEF

– Monsieur Tienti Dieudonnรฉ GNOUMOU, Mle 226 372 N, Conseiller en emploi et en formation professionnelle.

ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES CENTRALES SYNDICALES

– Monsieur Mohamed Lamine OUEDRAOGO, Mle 225 824 F, Ingรฉnieur du cinรฉma et de lโ€™audiovisuel.

Le troisiรจme dรฉcret nomme Monsieur Parbignarรฉ Julien ZANZE, Mle 212 146 A, Administrateur civil, Prรฉsident du Conseil dโ€™administration de lโ€™Observatoire national de lโ€™emploi et de la formation (ONEF) pour un premier mandat de trois (03) ans.

Le Porte-parole du Gouvernement,

๐๐ข๐ง๐ ๐๐ฐ๐ž๐ง๐๐žฬ ๐†๐ข๐ฅ๐›๐ž๐ซ๐ญ ๐Ž๐”๐„๐ƒ๐‘๐€๐Ž๐†๐Ž

๐‚๐ก๐ž๐ฏ๐š๐ฅ๐ข๐ž๐ซ ๐๐ž ๐ฅโ€™๐Ž๐ซ๐๐ซ๐ž ๐๐ž ๐ฅโ€™๐„๐ญ๐š๐ฅ๐จ๐ง

