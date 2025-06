𝐁𝐚𝐢𝐬𝐬𝐞 𝐝𝐮 𝐜𝐨û𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐱𝐚𝐦𝐞𝐧𝐬 𝐚𝐮 𝐂𝐇𝐑 𝐝𝐞 𝐊𝐚𝐲𝐚 : 𝐮𝐧 𝐥𝐞𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥’𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭é, 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭é 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐢𝐧𝐬 𝐞𝐭 𝐥’é𝐪𝐮𝐢𝐭é 𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞

๐๐š๐ข๐ฌ๐ฌ๐ž ๐๐ฎ ๐œ๐จรป๐ญ ๐๐ž๐ฌ ๐ž๐ฑ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ฌ ๐š๐ฎ ๐‚๐‡๐‘ ๐๐ž ๐Š๐š๐ฒ๐š : ๐ฎ๐ง ๐ฅ๐ž๐ฏ๐ข๐ž๐ซ ๐ฉ๐จ๐ฎ๐ซ ๐ฅโ€™๐š๐œ๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญรฉ, ๐ฅ๐š ๐ช๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐ญรฉ ๐๐ž๐ฌ ๐ฌ๐จ๐ข๐ง๐ฌ ๐ž๐ญ ๐ฅโ€™รฉ๐ช๐ฎ๐ข๐ญรฉ ๐ฌ๐š๐ง๐ข๐ญ๐š๐ข๐ซ๐ž

Dans le cadre de la mise en ล“uvre de la politique nationale dโ€™amรฉlioration de lโ€™accรจs aux soins, le Ministรจre de la Santรฉ, ร travers la Direction de la communication et des relations presse (DCRP), a effectuรฉ une mission de terrain du 19 au 21 mai 2025 au Centre hospitalier rรฉgional (CHR) de Kaya. Cette initiative visait ร รฉvaluer lโ€™impact de la rรฉduction du coรปt des examens mรฉdicaux, en particulier les scanners, sur les activitรฉs des professionnels de santรฉ et les patients dans la rรฉgion du Centre-nord.

Depuis avril 2024, une rรฉforme majeure a รฉtรฉ introduite par le gouvernement burkinabรจ, instaurant un tarif unique de 25 000 FCFA pour les examens de scanner dans les structures sanitaires publiques. Cette mesure ambitionne de supprimer les barriรจres financiรจres qui entravaient lโ€™accรจs ร lโ€™imagerie mรฉdicale, en particulier pour les populations vulnรฉrables. Elle est favorablement accueillie par lโ€™ensemble des acteurs du secteur de la santรฉ, qui en constatent dรฉjร les effets bรฉnรฉfiques.

Au CHR de Kaya, les rรฉsultats parlent dโ€™eux-mรชmes. La Directrice gรฉnรฉrale du CHR de Kaya, Mme Safoura Sawadogo/Yamรฉogo, note une hausse remarquable du nombre dโ€™examens rรฉalisรฉs, passant de 83 en janvier 2024 ร 213 en janvier 2025. Elle souligne que les mรฉdecins nโ€™hรฉsitent plus ร prescrire des scanners, dรฉsormais accessibles ร un plus grand nombre de patients. Cette dynamique permet des diagnostics plus prรฉcoces, avec un impact direct sur lโ€™efficacitรฉ de la prise en charge mรฉdicale.

Les tรฉmoignages recueillis auprรจs des professionnels de santรฉ confirment cette tendance. Dr Loceni Banhoro, chef du service dโ€™imagerie, met en lumiรจre les efforts dรฉployรฉs par lโ€™ร‰tat pour renforcer les capacitรฉs techniques et humaines. Il rappelle que la baisse des tarifs nโ€™aurait aucun effet sans la prรฉsence dโ€™รฉquipements modernes et de spรฉcialistes qualifiรฉs. Il insiste sur lโ€™importance des investissements rรฉalisรฉs en amont, qui ont permis de crรฉer les conditions nรฉcessaires pour que cette rรฉforme porte rรฉellement ses fruits.

Dr Lassanรฉ Taoko, 1er jumeau, mรฉdecin spรฉcialiste en neurochirurgie, insiste quant ร lui sur la valeur dโ€™un diagnostic fiable, surtout dans les cas critiques. Il salue la tarification unique pour tous les types de scanners, quโ€™il considรจre comme une avancรฉe majeure tant pour les patients que pour les soignants. Ce dispositif simplifie les procรฉdures et favorise une meilleure accessibilitรฉ, indรฉpendamment de la nature de lโ€™examen.

Dr Wendpanga Rodrigue Lucas Douamba, mรฉdecin spรฉcialiste en traumatologie orthopรฉdique au CHR de Kaya, exprime รฉgalement sa satisfaction. Il observe une nette amรฉlioration de la prise en charge des personnes dรฉplacรฉes internes, souvent victimes de traumatismes graves comme des blessures par arme ร feu, et vivant dans des conditions prรฉcaires. Grรขce ร la disponibilitรฉ du scanner 24 heures sur 24, ces patients bรฉnรฉficient dรฉsormais de soins rapides et adaptรฉs, ce qui reprรฉsente une avancรฉe significative pour la prise en charge des urgences.

Du cรดtรฉ des bรฉnรฉficiaires, les tรฉmoignages sont empreints de reconnaissance et dโ€™espoir. Bibata Diandรฉ, dรฉplacรฉe interne, explique quโ€™un examen de scanner coรปtait auparavant jusquโ€™ร 80 000 FCFA, un montant hors de portรฉe pour sa famille. Elle se dit soulagรฉe par cette rรฉforme et souhaite quโ€™elle sโ€™รฉtende ร dโ€™autres domaines de la santรฉ. Prosper Bourgou, accompagnant dโ€™un patient, affirme que la baisse des prix lui a permis de faire rรฉaliser un scanner du cou et une รฉchographie de la cuisse, deux examens qui auraient รฉtรฉ inaccessibles sans cette mesure. En tant quโ€™agriculteur, il remercie les autoritรฉs pour cette initiative et salue le professionnalisme du personnel de santรฉ.

En conjuguant rรฉduction des coรปts, amรฉlioration des รฉquipements et continuitรฉ des services, cette rรฉforme illustre parfaitement lโ€™engagement du gouvernement en faveur dโ€™un systรจme de santรฉ plus รฉquitable. Elle contribue ร renforcer lโ€™accessibilitรฉ, ร รฉlever la qualitรฉ des soins et ร offrir aux patients une meilleure sรฉcuritรฉ, notamment dans les zones oรน les besoins sont les plus pressants.

Le CHR de Kaya apparaรฎt comme un exemple concret dโ€™une politique publique orientรฉe vers la justice sociale et lโ€™efficacitรฉ sanitaire.

๐˜ฟ๐˜พ๐™๐™‹-๐™ˆ๐™Ž

Agence d’Information du Burkinaย