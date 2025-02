𝐀𝐜𝐜è𝐬 𝐚𝐮𝐱 𝐬𝐨𝐢𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐭é : 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐚𝐮𝐭é 𝐀𝐡𝐦𝐚𝐝𝐢𝐲𝐲𝐚 𝐨𝐟𝐟𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐱𝐞 𝐦é𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥

Ce samedi, 22 février 2025, le ministre de la Santé, Dr Robert Kargougou, a présidé, la cérémonie d’inauguration du Complexe médical Masroor, à Kouba dans la commune de Koubri.

Inauguré en présence du ministre en charge de l’Urbanisme, Mikaïlou Sidibé, ce centre médical est évalué à plus de 750 millions de FCFA. Il est composé, notamment d’un département de médecine générale et de spécialité médico-chirurgicale, d’un département mère-enfant, d’un service d’imagerie, de dentisterie, des services d’urgences et d’hospitalisation, ainsi qu’un laboratoire d’analyses biomédicales.

Selon le premier responsable du département de la Santé, l’inauguration de ces nouvelles unités de soins est d’une avancée significative pour l’accès aux soins à Kouba et au-delà. Il a par ailleurs reconnu la qualité de la coopération qu’il y a entre la communauté Ahmadiyya et le ministère de la Santé dans le cadre de l’offre de soins. « C’est pour moi l’occasion de remercier la communauté Ahmadiyya, parce que ces infrastructures viennent améliorer l’accès des populations à des soins et services de santé de qualité», a-t-il adressé aux donateurs.

Le représentant de la Sainteté, le Ve Calife de la communauté Ahmadiyya, Abdul Majid Tahir, a quant à lui, confié que servir l’humanité fait partie des objectifs de base de leur communauté. « C’est en ce sens que la communauté Ahmadiyya a construit de nombreux centres de santé, pas seulement ici mais dans plusieurs endroits », a-t-il dit.

En rappel, ce complexe médical a, entre autres pour mission de proposer des tarifs adaptés aux réalités économiques de la région et d’organiser des campagnes de sensibilisation et de dépistages gratuits pour les maladies courantes.

𝘿𝘾𝙍𝙋-𝙈𝙎